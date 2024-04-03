عاجل بولندا: استهداف المطبخ العالمي وضع تضامننا مع إسرائيل في اختبار صعب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك إن مقتل عمّال منظمة المطبخ المركزي العالمي في قصف إسرائيلي "وضع التضامن بين وارسو وتل أبيب أمام اختبار صعب".
وتابع قائلا: "السيد رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، والسفير (الإسرائيلي لدى وارسو) ياكوف ليفني.. لقد أظهر العديد من البولنديين تضامنهم مع إسرائيل بعد هجوم حماس. لكنكم اليوم تضعون هذا التضامن أمام اختبار صعب".
وأشار إلى أن قصف قافلة المطبخ العالمي، ورد فعل نتنياهو عليه، "أثارا الغضب" في بولندا.
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