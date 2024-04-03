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عاجل بولندا: استهداف المطبخ العالمي وضع تضامننا مع إسرائيل في اختبار صعب

4/3/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك إن مقتل عمّال منظمة المطبخ المركزي العالمي في قصف إسرائيلي "وضع التضامن بين وارسو وتل أبيب أمام اختبار صعب".
وتابع قائلا: "السيد رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، والسفير (الإسرائيلي لدى وارسو) ياكوف ليفني.. لقد أظهر العديد من البولنديين تضامنهم مع إسرائيل بعد هجوم حماس. لكنكم اليوم تضعون هذا التضامن أمام اختبار صعب".
وأشار إلى أن قصف قافلة المطبخ العالمي، ورد فعل نتنياهو عليه، "أثارا الغضب" في بولندا.













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