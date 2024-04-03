الأردنية للطيران تعلن توفر فرصة عمل

الأردنية للطيران تعلن توفر فرصة عمل
التاريخ
4/3/2024 3:13:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعلنت الاردنية للطيران عن توفر فرص عمل حسب المؤهلات التي جائت باعلانها على المنصات الخاصة بالشركة.
و لتقديم الطلبات ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالي :[email protected]
و ان يكون عنوان الايميل (مهندس او engineer )
او التواصل على الارقام التالية :
0779900171 / 0779900101
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