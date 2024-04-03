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بيان صادر عن حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني

4/3/2024 3:13:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حذر حزب تيار الاتحاد الوطني من العبث بالنسيج الوطني الأردني وتقويض مقومات السلم المجتمعي، من خلال استخدام شعارات وهتافات لا علاقة لها، لا من قريب ولا من بعيد، بدعم إخواننا في قطاع غزة، والتي برزت مؤخرًا في مظاهرات الإسناد والتضامن مع الأشقاء في غزة.
وأدان الحزب، في بيان له، الممارسات التي قام بها بعض الأشخاص خلال الأيام الماضية في تلك التظاهرات التي خرجت لدعم صمود أهلنا في غزة، وبخاصة التطاول على رجال الأمن والتشكيك بدورهم وولائهم ووصفهم بأوصاف معادية مرفوضة ومدانة، رغم الدور الكبير والبطولي الذي لعبه ويلعبه رجال الأمن والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والتصدي للمؤامرات التي تحاك له من خارج حدوده.
وطالب الحزب أبناء الشعب الأردني بالحذر الشديد من لعبة المزايدات السياسية والتهويل وشائعات التخوين والمعلومات المضللة، التي أصبحت تطل برأسها بوضوح شديد مؤخرًا، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي عكست نفسها في ممارسات بعض الأشخاص خلال تظاهرات التضامن مع غزة، والتي يقف وراءها أعداء الأردن والتي تخدم، في نهاية المطاف، العدو الإسرائيلي وأهدافه المتمثلة في زعزعة أمننا الوطني، لا قدر الله، وبث الفرقة والتشظي بين مكونات نسيجنا الوطني.
ودعا حزب تيار الاتحاد الوطني الأردنيين للوقوف صفًا واحدًا متراصًا خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي كان أول زعيم في هذا العالم يخرق الحصار اللئيم والجبان الذي تفرضه قوات الاحتلال على إخواننا في القطاع، وذلك من خلال الإنزالات الجوية التي استقبلها أبناء غزة بالإشادة والترحاب والتقدير.
#حزب_تيار_الاتحاد_الوطني_الأردني













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