هيئات حقوقية: ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة إلى 7990

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم 30 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون على الأقل في الضفة الغربية.
وقالت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 7990 معتقل.
وأشار البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي القدس، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، بيت لحم، طوباس، جنين، قلقيلية، وأريحا، إلى جانب ذلك اعتقلت قوات الاحتلال عدد من عمال غزة، من رام الله.
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