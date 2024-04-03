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هيئات حقوقية: ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة إلى 7990

4/3/2024 3:13:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم 30 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون على الأقل في الضفة الغربية.
وقالت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 7990 معتقل.
وأشار البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي القدس، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، بيت لحم، طوباس، جنين، قلقيلية، وأريحا، إلى جانب ذلك اعتقلت قوات الاحتلال عدد من عمال غزة، من رام الله.













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