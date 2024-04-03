غانتس: نقف أمام تحديات على كافة الجبهات

غانتس: نقف أمام تحديات على كافة الجبهات
التاريخ
4/3/2024 3:13:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الوزير الصهيوني في مجلس الحرب بيني غانتس ، "نقف أمام تحدّيات كبيرة على كافة الجبهات " .
واضاف ان علينا الاتفاق على موعد للانتخابات بحلول شهر سبتمبر .
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