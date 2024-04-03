عطل مفاجئ يضرب تطبـيق واتساب

عطل مفاجئ يضرب تطبـيق واتساب
التاريخ
4/3/2024 3:13:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ضرب عطل مفاجئ ،مساء الاربعاء ، تطبيق”واتساب” حول العالم.
وشكا مواطنون من صعوبة اجراء أي اتصال أو إرسال أي رسالة عبر تطبيق واتساب بالرغم من المحاولات العديدة.
فيما لم يصدر توضيح رسمي عن ادارة التطبيق بعد يكشف سبب العطل .
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