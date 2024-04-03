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عطل مفاجئ يضرب تطبـيق واتساب

4/3/2024 3:13:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ضرب عطل مفاجئ ،مساء الاربعاء ، تطبيق”واتساب” حول العالم.


وشكا مواطنون من صعوبة اجراء أي اتصال أو إرسال أي رسالة عبر تطبيق واتساب بالرغم من المحاولات العديدة.

فيما لم يصدر توضيح رسمي عن ادارة التطبيق بعد يكشف سبب العطل .

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