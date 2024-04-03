بيان صادر عن ديوان أبناء الكرك في عمان

MENAFN - Al Wakeel News) بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الكريم واله وصحبه أجمعينعبر عقود القضية الفلسطينية كان الاردن حاضرا بصدق وبكل امكاناته في مساندة الأشقاء الفلسطينيين ومقاومة سياسات الاحتلال الصهيوني ،وكان رجال الاردن في القوات المسلحة في طليعة المدافعين عن فلسطين والقدس واختلطت دماء الاردنيين الأبرار مع تراب فلسطين شهداء وجرحى وأصحاب بطولة وصبر.



وفي كل مرحلة من مراحل القضية الفلسطينية كان الاردن اول من يقوم بواجبه دفاعا عن هوية الارض والمقدسات.



وعندما جاء العدوان الاخير على غزة سعى الاردن منذ اليوم الأول للعدوان للوقوف الى جانب غزة واهلها سياسيا ودبلوماسيا واعلاميا وكان جلالة الملك عبدالله الثاني الصوت الصادق في الدعوة إلى وقف العدوان وتقديم كل اشكال المساعدات للاشقاء برا وجوا وقيادة المبادرات الانسانية مع دول شقيقة وصديقة لتخفيف اثار العدوان على الأشقاء.



وكان الاردنيون في كل المدن سباقين في إعلان تضامنهم مع غزة واهلها بحماية من اجهزة الامن التي وفرت للجميع فرصة التعبير وواجب التضامن مع الأشقاء .



ومن المؤسف ان يقابل الموقف الاردني الصادق والقوي والمؤثر من البعض بمحاولات استغلال صدق الاردن واهله لغايات لا علاقة لها بالعدوان على غزة ولا تقدم لأهل غزة اي منفعة بل تشتت الانتباه عما يجري هناك الى امور اخرى ،وبما ينعكس سلبا على امن الاردن واستقراره .



ان ديوان أبناء الكرك ،هذه المحافظة التي ما كانت يوما الا عنوانا للصدق مع وطنها واخلاصا لقيادتها وقدمت الشهداء الأبرار في الدفاع عن الاردن وفلسطين يؤكد على رفضه لاي محاولات عبث بأمن الاردن من اي طرف داخلي او خارجي ،ويؤكد الولاء الكامل للقيادة الهاشمية وتقديره العالي لجهود جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين في التصدي للعدوان على غزة والسعي بكل الوسائل لمساندة الأشقاء هناك.





اننا في ديوان ابناء الكرك اذ نؤكد على فخر كل الاردنيين وكل المنصفين في العالم بكل جهد قام به جلالة الملك عونا وتخفيفا على الاشقاء في غزة سياسيا وانسانيا فاننا نؤكد لجلالته التفافنا حول قيادته في وجه اي عبث او مراهقة سياسية من اي جهات داخلية او خارجية ونؤكد ثقتنا بمؤسساتنا الامنية المحترفة على ردع كل عابث بتماسكنا الوطني ،فالاردن الذي عبر مراحل صعبة خلال تاريخه الطويل قوي وقادر ومدرك لكل مصادر التآمر.



حفظ الله الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الامير الحسين بن عبدالله وبصدق كل اردني مؤمن بالدولة الاردنية وهويتها والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون.