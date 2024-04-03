47 بالمئة نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان، أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر آذار الماضي بلغت 12.7 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 15.5 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 10.1 مليون دينار.



كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر آذار 2024 حوالي 28.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9.5 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 52.4 مليون دينار.



أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر آذار الماضي حوالي 11.8 مليون دينار أو ما نسبته 92.5 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 0.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.5 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين.

أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 9.7 مليون دينار أو ما نسبته 96.2 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 0.4 مليون دينار، أي ما نسبته 3.8 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.



وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر آذار حوالي 47 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 35.4 بالمئة للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق.

وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 32.2 بالمئة ، ومساهمة غير العرب 14.8 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 51.3 بالمئة، ولقطاع الخدمات 21.3 بالمئة ، ولقطاع الصناعة 52.7 بالمئة .