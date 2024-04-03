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خلال ساعات .. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

4/3/2024 3:12:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت اسعار الذهب بالاردن اليوم الأربعاء 60 قرشا في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .
حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 46.00 للبيع للمواطنين مقابل 44.00 للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 41.20 للبيع للمواطنين مقابل 37.7 للشراء منهم.




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