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البيت الأبيض يطلب من ناسا تحديد توقيت مرجعي قمري

4/3/2024 3:06:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البيت الأبيض، أنه طلب من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تحديد توقيت قمري مرجعي، تماشيا مع ما تحتاجه المهام الفضائية المتزايدة.
وأوعز مكتب الولايات المتحدة لسياسات العلوم والتكنولوجيا (OSTP)، إلى وكالة ناسا تقديم خطة تهدف إلى تحديد توقيت قمري منسق بحلول نهاية العام 2026.
وقال ستيف ويلبي في بيان «في وقت تطلق ناسا وشركات خاصة ووكالات فضائية مهمات استكشافية إلى القمر والمريخ وأبعد من ذلك، من المهم أن نحدد معايير زمنية للسلامة والدقة».
وأكد أن «الزمن يمضي بشكل مختلف» بحسب موقع الأرض في الفضاء. وفي المكان الذي تكون فيه الجاذبية أقوى يمضي الوقت بشكل أبطأ، كما في الأماكن القريبة من الأجرام السماوية مثلا، على حد قوله.
وشدد ويلبي، على أن «تعريفا متسقا للوقت تعتمده كل الجهات التشغيلية في الفضاء ضروري» للتنقل والتواصل وتتبع الآلات بشكل دقيق أكثر.
وأوضح البيت الأبيض، أن الهدف يتمثل في ربط التوقيت القمري المنسق (LTC) بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يشكل مرجعا على الأرض لضبط الساعات.
وأضاف بيان مكتب الولايات المتحدة لسياسات العلوم والتكنولوجيا «تماما كما يتم تحديد توقيت الأرض بواسطة مجموعة من الساعات الذرية على الأرض، فمن شأن مجموعة من الساعات على القمر تحديد التوقيت القمري». وتسعى ناسا لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر اعتبارا من عام 2026 على أقرب تقدير، في إطار مهمة «أرتيميس».

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