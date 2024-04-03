وكالة الفضاء السعودية تجدد دعوتها للطلبة على مستوى العالم العربي للانضمام لمسابقتها الفضاء مداك

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
أعلنت وكالة الفضاء السعودية عن تخصيص جوائز مالية بقيمة 500.000 ريال للمشاريع الفائزة بمسابقتها «الفضاء مداك» والهادفة إلى تحفيز الفكر الإبداعي للطلبة على مستوى العالم العربي الذين ينتمون إلى الفئة العمرية من 6 حتى 18 سنة، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار، إضافة إلى تحفيز الأجيال الشابة للمشاركة في مجالات العلوم، ودعم الموهوبين والمبدعين، وذلك عبر دفعهم للمشاركة في تجارب فريدة تتيحها المسابقة.
ويأتي إطلاق هذه المسابقة نتاجا لشراكة جمعت الوكالة مع مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، ومركز «علمي» لاكتشاف العلوم والابتكار، يهدفون من خلالها إلى إثراء المساهمة العربية في مجال علوم الفضاء وتشجيع الطلبة في جميع أنحاء العالم العربي.
وتضم المسابقة ثلاث مسارات رئيسية، هي: الفنون، النباتات، والهندسة، حيث سيُمنح الفائزون في مسار الفنون مبلغا قيمته 20 ألف ريال لكل فائز، و50 ألف ريال لكل فائز في مسار النباتات، و100 ألف ريال لكل فائز في مسار الهندسة.
وجددت وكالة الفضاء السعودية دعوتها للطلبة العرب للمشاركة في المسابقة من خلال الرابط ليكونوا علماء المستقبل الذين يلهمون العالم بإبداعاتهم وابتكاراتهم واكتشافاتهم العظيمة.
يشار إلى أن مسابقة «الفضاء مداك» تعد فرصة حقيقية للطلبة العرب للمشاركة في رحلة الاكتشاف والابتكار في مجال علوم الفضاء، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم العلمية والابتكارية.
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