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وكالة الفضاء السعودية تجدد دعوتها للطلبة على مستوى العالم العربي للانضمام لمسابقتها الفضاء مداك

4/3/2024 3:06:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أعلنت وكالة الفضاء السعودية عن تخصيص جوائز مالية بقيمة 500.000 ريال للمشاريع الفائزة بمسابقتها «الفضاء مداك» والهادفة إلى تحفيز الفكر الإبداعي للطلبة على مستوى العالم العربي الذين ينتمون إلى الفئة العمرية من 6 حتى 18 سنة، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار، إضافة إلى تحفيز الأجيال الشابة للمشاركة في مجالات العلوم، ودعم الموهوبين والمبدعين، وذلك عبر دفعهم للمشاركة في تجارب فريدة تتيحها المسابقة.
ويأتي إطلاق هذه المسابقة نتاجا لشراكة جمعت الوكالة مع مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، ومركز «علمي» لاكتشاف العلوم والابتكار، يهدفون من خلالها إلى إثراء المساهمة العربية في مجال علوم الفضاء وتشجيع الطلبة في جميع أنحاء العالم العربي.
وتضم المسابقة ثلاث مسارات رئيسية، هي: الفنون، النباتات، والهندسة، حيث سيُمنح الفائزون في مسار الفنون مبلغا قيمته 20 ألف ريال لكل فائز، و50 ألف ريال لكل فائز في مسار النباتات، و100 ألف ريال لكل فائز في مسار الهندسة.
وجددت وكالة الفضاء السعودية دعوتها للطلبة العرب للمشاركة في المسابقة من خلال الرابط ليكونوا علماء المستقبل الذين يلهمون العالم بإبداعاتهم وابتكاراتهم واكتشافاتهم العظيمة.
يشار إلى أن مسابقة «الفضاء مداك» تعد فرصة حقيقية للطلبة العرب للمشاركة في رحلة الاكتشاف والابتكار في مجال علوم الفضاء، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم العلمية والابتكارية.

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