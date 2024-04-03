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أعنف زلزال يضرب تايوان منذ ربع قرن ويخلف مئات القتلى والجرحى

4/3/2024 3:06:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل وأصيب المئات بجروح صباح أمس نتيجة زلزال قوي في تايوان ألحق أضرارا بعشرات المباني ودفع السلطات لإطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي وصولا إلى اليابان والفلبين قبل إلغائها.
وأكد مسؤولون أن الزلزال هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ عقود بقوة 7.4 درجات، وحذروا من احتمال وقوع المزيد من الهزات في الأيام المقبلة.
وقال وو تشين فو مدير مركز رصد الزلازل إن «الزلزال قريب من اليابسة وضحل. شعر به السكان في كل أنحاء تايوان وفي الجزر».
ويبدو أن معايير البناء الصارمة والتوعية الواسعة من كوارث ساهمت في تفادي كارثة كبرى بالجزيرة التي كثيرا ما تتعرض لزلزال لوقوعها قرب تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية.
وقال وو إن الزلزال هو الأقوى منذ ذلك الذي ضرب الجزيرة بقوة 7.6 درجات في سبتمبر 1999 موديا بنحو 2400 شخص في أسوأ كارثة طبيعية بتاريخ الجزيرة.
وحدد المركز الأميركي للمسح الجيولوجي مركز الزلزال الجديد على مسافة 18 كيلومترا جنوب مدينة هوالين وعلى عمق 34.8 كيلومترا. وأعلنت السلطات المحلية تعليق العمل والدراسة فيها.
وقتل ثلاثة أشخاص كانوا ضمن مجموعة من سبعة أشخاص على طريق للتنزه في التلال المحيطة بالمدينة، بعدما سحقتهم صخور انهارت بسبب الزلزال، بحسب مسؤولين.
وقضى سائق شاحنة بعدما جرف انهيار أتربة عربته لدى اقترابها من نفق بالمنطقة، إضافة إلى آخرين وجميعهم في مقاطعة هوالين. وأفاد مسؤولون بارتفاع عدد الجرحى إلى 736 شخصا من دون تحديد خطورة الإصابات.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من أنحاء البلاد أظهرت مباني كانت تتمايل مع وقوع الزلزال.
وعرض التلفزيون المحلي صورا مؤثرة لمبان متعددة الطوابق مائلة في مدينة هوالين وأماكن أخرى بعد انتهاء الزلزال، فيما انهار مستودع بمدينة نيو تايبيه.
وانتشرت مقاطع لمذيعة تقدم تقريرا على الهواء مباشرة حين اهتز كل شيء في الاستوديو نتيجة الزلزال.
وفي تايوان واليابان والفلبين أعلنت السلطات في البداية تحذيرات من تسونامي قبل أن ترفعها. وقال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إن التهديد «انتهى إلى حد كبير».
وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة فوجيان شرق الصين المحاذية لغوانغدونغ جنوبا وفي أماكن أخرى إنهم شعروا أيضا بهزات قوية، كما أفاد أهالي هونغ كونغ بأنهم شعروا بالزلزال.
وأعلنت الصين، أنها «تتابع عن كثب» تداعيات الزلزال، وأنها «على استعداد لتقديم مساعدات الإغاثة من الكارثة»، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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