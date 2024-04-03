أعنف زلزال يضرب تايوان منذ ربع قرن ويخلف مئات القتلى والجرحى

(MENAFN
- Al-Anbaa) قتل وأصيب المئات بجروح صباح أمس نتيجة زلزال قوي في تايوان ألحق أضرارا بعشرات المباني ودفع السلطات لإطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي وصولا إلى اليابان والفلبين قبل إلغائها.
وأكد مسؤولون أن الزلزال هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ عقود بقوة 7.4 درجات، وحذروا من احتمال وقوع المزيد من الهزات في الأيام المقبلة.
وقال وو تشين فو مدير مركز رصد الزلازل إن «الزلزال قريب من اليابسة وضحل. شعر به السكان في كل أنحاء تايوان وفي الجزر».
ويبدو أن معايير البناء الصارمة والتوعية الواسعة من كوارث ساهمت في تفادي كارثة كبرى بالجزيرة التي كثيرا ما تتعرض لزلزال لوقوعها قرب تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية.
وقال وو إن الزلزال هو الأقوى منذ ذلك الذي ضرب الجزيرة بقوة 7.6 درجات في سبتمبر 1999 موديا بنحو 2400 شخص في أسوأ كارثة طبيعية بتاريخ الجزيرة.
وحدد المركز الأميركي للمسح الجيولوجي مركز الزلزال الجديد على مسافة 18 كيلومترا جنوب مدينة هوالين وعلى عمق 34.8 كيلومترا. وأعلنت السلطات المحلية تعليق العمل والدراسة فيها.
وقتل ثلاثة أشخاص كانوا ضمن مجموعة من سبعة أشخاص على طريق للتنزه في التلال المحيطة بالمدينة، بعدما سحقتهم صخور انهارت بسبب الزلزال، بحسب مسؤولين.
وقضى سائق شاحنة بعدما جرف انهيار أتربة عربته لدى اقترابها من نفق بالمنطقة، إضافة إلى آخرين وجميعهم في مقاطعة هوالين. وأفاد مسؤولون بارتفاع عدد الجرحى إلى 736 شخصا من دون تحديد خطورة الإصابات.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من أنحاء البلاد أظهرت مباني كانت تتمايل مع وقوع الزلزال.
وعرض التلفزيون المحلي صورا مؤثرة لمبان متعددة الطوابق مائلة في مدينة هوالين وأماكن أخرى بعد انتهاء الزلزال، فيما انهار مستودع بمدينة نيو تايبيه.
وانتشرت مقاطع لمذيعة تقدم تقريرا على الهواء مباشرة حين اهتز كل شيء في الاستوديو نتيجة الزلزال.
وفي تايوان واليابان والفلبين أعلنت السلطات في البداية تحذيرات من تسونامي قبل أن ترفعها. وقال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إن التهديد «انتهى إلى حد كبير».
وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة فوجيان شرق الصين المحاذية لغوانغدونغ جنوبا وفي أماكن أخرى إنهم شعروا أيضا بهزات قوية، كما أفاد أهالي هونغ كونغ بأنهم شعروا بالزلزال.
وأعلنت الصين، أنها «تتابع عن كثب» تداعيات الزلزال، وأنها «على استعداد لتقديم مساعدات الإغاثة من الكارثة»، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
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