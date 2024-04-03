جديد ياسمين عبدالعزيز رومانسي

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- Al-Anbaa) القاهرة - خلود أبوالمجد
كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن عودتها إلى الدراما في الموسم الرمضاني 2025، بعد غيابها عن الموسم الحالي، حيث أكدت خلال لقائها ضمن برنامج «عرب وود»، أنها في صدد التحضير لمسلسل جديد تعود به إلى الدراما الرومانسية، بعد ابتعاد عن هذا النوع من الدراما منذ تقديمها مسلسل «ونحب تاني ليه» عام 2021، بمشاركة الفنانين كريم فهمي وشريف منير، وتمنت أن ينال العمل الجديد في رمضان المقبل إعجاب جمهورها وكل محبيها.
وكانت ياسمين قد شاركت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «ضرب نار»، والذي تعاونت فيه مع طليقها الفنان أحمد العوضي، حيث قدمت شخصية «مهرة»، الفتاة الشعبية ابنة منطقة شبرا، التي تعول إخوتها، وتتكفل بكل مصاريفهم، وخلال رحلتها تقع في غرام «الكوماندا»، ولكن يمر الثنائي بأزمات متلاحقة وصراعات، وشارك في البطولة: ماجد المصري، انتصار، سهير المرشدي، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.
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