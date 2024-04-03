Wednesday, 03 April 2024 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جديد ياسمين عبدالعزيز رومانسي

4/3/2024 3:06:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - خلود أبوالمجد
كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن عودتها إلى الدراما في الموسم الرمضاني 2025، بعد غيابها عن الموسم الحالي، حيث أكدت خلال لقائها ضمن برنامج «عرب وود»، أنها في صدد التحضير لمسلسل جديد تعود به إلى الدراما الرومانسية، بعد ابتعاد عن هذا النوع من الدراما منذ تقديمها مسلسل «ونحب تاني ليه» عام 2021، بمشاركة الفنانين كريم فهمي وشريف منير، وتمنت أن ينال العمل الجديد في رمضان المقبل إعجاب جمهورها وكل محبيها.
وكانت ياسمين قد شاركت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «ضرب نار»، والذي تعاونت فيه مع طليقها الفنان أحمد العوضي، حيث قدمت شخصية «مهرة»، الفتاة الشعبية ابنة منطقة شبرا، التي تعول إخوتها، وتتكفل بكل مصاريفهم، وخلال رحلتها تقع في غرام «الكوماندا»، ولكن يمر الثنائي بأزمات متلاحقة وصراعات، وشارك في البطولة: ماجد المصري، انتصار، سهير المرشدي، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

MENAFN03042024000130011022ID1108055909

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث