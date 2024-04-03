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التربية 15 مايو اختبارات نهاية العام للمرحلة المتوسطة

4/3/2024 3:06:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
اعتمدت المناطق التعليمية جداول اختبارات المرحلة المتوسطة لنهاية الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2023/2024، حيث تبدأ يوم الاربعاء 15 مايو المقبل وتنتهي يوم الخميس 23 من الشهر نفسه.
هذا، وتم التأكيد على إضافة نصف ساعة لطلبة الحالات الخاصة وصعوبات التعلم لجميع المواد الدراسية، وكذلك إضافة ربع ساعة على زمن الإجابة في جميع المجالات الدراسية لتوزيع الأوراق والتأكد من عدد أوراق الأسئلة.



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