التربية 15 مايو اختبارات نهاية العام للمرحلة المتوسطة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
اعتمدت المناطق التعليمية جداول اختبارات المرحلة المتوسطة لنهاية الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2023/2024، حيث تبدأ يوم الاربعاء 15 مايو المقبل وتنتهي يوم الخميس 23 من الشهر نفسه.
هذا، وتم التأكيد على إضافة نصف ساعة لطلبة الحالات الخاصة وصعوبات التعلم لجميع المواد الدراسية، وكذلك إضافة ربع ساعة على زمن الإجابة في جميع المجالات الدراسية لتوزيع الأوراق والتأكد من عدد أوراق الأسئلة.
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