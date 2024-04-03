الأمير هنأ رئيس السنغال بفوزه بالانتخابات المزيد من التطور والنماء للعلاقات بين البلدين

الأمير هنأ رئيس السنغال بفوزه بالانتخابات المزيد من التطور والنماء للعلاقات بين البلدين
التاريخ
4/3/2024 3:06:44 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية السنغال الصديقة وأدائه اليمين الدستورية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.
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