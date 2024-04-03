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الأمير هنأ رئيس السنغال بفوزه بالانتخابات المزيد من التطور والنماء للعلاقات بين البلدين

4/3/2024 3:06:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية السنغال الصديقة وأدائه اليمين الدستورية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

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