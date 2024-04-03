الفاتحة تخلو من تعقيدات التجويد والبقرة ملخص القرآن

يبدأ الجزء الأول منَ القرآن الكريم، منْ بداية سورة الفاتحة وحتى الآية [ 141 ] من سورة البقرة.

سورة الفاتحة

وسورة الفاتحة هي سورة مكيّة، ترتيبها في المصحف [ 1 ]، وترتيب نزولهـا [5] نزلت قبل سورة المسَـد وبعد سورة المدّثر، ولهـا خواصّ تنفرد بهـا من بين جميع سُوَر القُرآن الكريم، ومن هذه الخواصّ:

سُـهُولَة قِرَاءَتِهَـا مِنْ كلّ اللُغَـاتِ لِخُلوِّهَـا مِنْ تَعْقيدَاتِ عِلْمِ التَجْويدِ: [الإدْغامُ وَالإخْفاءُ وَالإقْلاَبُ وَالقَلْقَلَةُ]، كَمَا أنَّهَـا السُورَةُ الوَحيدَةُ التي تَتَوافَقُ مَعَ كُلِّ آيَاتِ القُرْآنِ الكَريمِ، إِذْ يَجُوزُ قِرَاءَة أيِّ آياتٍ مِنَ القُرْآنِ بَعْدَهَـا أثْنَـاءَ الصَلَواتِ، وَهِيَ السُّورَةُ الوَحِـيدَةُ التي فَرَضَ اللّـهُ قِرَاءَتَهَـا [17] مَـرَّة عَلى الأقَلِّ في اليَوْمِ الواحِـدِ، أثْنَـاءَ رَكَعَـاتِ الصَّلاَةِ المَفْروضَةِ، إذَا لَمْ نُضِفْ لَهَـا رَكَعاتِ صَلاَةِ السُـنَّةِ، حَيْثُ يَجُوزُ قِراءَتهَـا وَحْدهَـا في الرَكَعَاتِ الأخِيرَةِ مِنَ الصَلَواتِ بَعْدَ الجُلُوسِ، فَلاَ تَصِحُّ الصَلاَةُ بِقِراءَةِ أيِّ آيَـاتٍ مِنَ القَرْآنِ وَحْدهَـا بِدُونِ قِرَاءَةِ الفَاتِحَـةِ، وَلَـوْ قَرَأنَـا كُلَّ القُـرْآنِ دُونَ الفَاتِحَـةِ.

(الـحَـمْـدُ لِلَّـهِ) [ الفاتحة 2 ]، تَمَّ تَقْديـمُ كَلِمَةِ الحَمْدِ عَلى لَفْظِ الجَلاَلَةِ (للّه)، وَهِيَ قِمَّةُ فَـنٍّ بَـلاَغِيٍّ يُسَمَّى: [فَنُّ التَحْميـدَاتِ]، وَ[الحَمْـدُ] فيهِ مُنْتَهى التَواضُعِ الأخْلاَقِيِّ لِلإنْسَانِ مَعَ الآخَرينَ بِشَكْلٍ عَامٍّ، وَمَعَ خَالِقِـهِ بِشَـكْلٍ خَاصٍّ، لِذَلِكَ جاءت: (الـحَـمْـدُ لِلَّـهِ) بِصِيغَةِ الجُمْلَةِ الاسْمِيَّةِ التي تُفيدُ الثُبُوتَ وَالإطْـلاَق، فَهِيَ غَيْرُ مُرْتَبِطَـةٍ بِزَمَـانٍ أوْ مَكَانٍ أوْ مَادِحٍ مُعَيَّنٍ، وَهِيَ أوْلى مِنْ جُمْلَةِ [حَمْدَاً] بِصِيغَةِ النَكِرَةِ ذَاتِ الصِّيغَةِ الفِعْلِيَّةِ، وَالحَمْدُ لاَ يَكُونُ إلاَّ لِلحَيِّ، أمَّا المَيِّتُ أوِ الجَمادُ فَيُمْدَحُ فَقَطْ، فَنَحْنُ [نَمْدَحُ] مَعْدَنَ الذَهَبِ مَثَلاً وَلاَ [نَحْمَدُهُ]، لِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ: [المَـدْحُ لِلَّهِ]، وَالحَمْـدُ لاَ يَأْتي إلاَّ بَعْدَ الإحْسَانِ للمَادِحِ وَغَيْرِهِ، أمَّا [الشُكْرُ] فَيَكُونُ بِالإنْعَامِ الوَاصِلِ للشَاكِرِ فَقَطْ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ: [الشُكْرُ لِلَّهِ].

وَاللَّهُ سبحانه [حَميدٌ] بِذَاتِهِ دُونَ الحَاجَةِ لِحَمْدِ المَخْلُوقَاتِ لهُ: (فكَـفَروا وتولوا وَاسْـتَغْـنى اللّـهُ وَاللّـهُ غَـنِيٌّ حَـمِـيدٌ) [التغابن 6]، وَقَدْ ذَمَّ اللهُ طَالِبي الحَمْدِ: (وَيُحِـبُّونَ أنْ يُحْـمَـدوا بِمَا لَمْ يَفْعَـلُوا) [آل عمران 188].

(غَـيْرِ الـمَـغْـضُـوبِ عَـلَـيْهِـمْ )[الفاتحة 7]، وَمنَ المغضوب عليهم قاتلو الناس: (وَمَـنْ يَقْتُلْ مُـؤْمِـنَاً مُـتَعَـمِّـدَاً فَجَـزَاؤُهُ جَـهَـنَّمُ خالداً فيها وَغَـضِـبَ اللّـهُ عَـلَـيْهِ وَلَـعَنَهُ ) [النساء 93]

وَمِنْهُمْ الكافـرون: (فبَاءوا بِغَـضَـبٍ عَـلـى غَـضَـبٍ وَلِلْـكَـافِـريْنَ عَـذَابٌ مُـهِـيْنٌ) [البقرة 90].

(وَلاَ الـضَـالّـينَ) [الفاتحة 7]، وَمِنْهُمْ الكافِرونَ: (وَ مَـنْ يَـكْـفُرْ باللّـهِ وَمَـلاَئِـكَـتِهِ وَكُــتُبِهِ وَالـيَوْمِ الآخِـرِ فَقَـدْ ضَـلَّ ضَـلاَلاً بَعِـيدَاً)[ النساء 136 ]، وَمُتَّبِعو الهَـوى: (قُلْ لاَ أتَّبِـعُ أهْـواءَكُـمْ قَـدْ ضَـلـَلَـتُ إذَاً وَمَـا أنَا مِـنَ الـمُـهْـتَدينَ قُـلْ إنَّي عَـلـى بَيِّنَةٍ مِـنْ رَبَّي) [الأنعام 56]، والذينَ يقنطون من رحمة الله هُـم أيْضاً ضـالّون: (وَمَـنْ يَقْـنَطُ مِـنْ رحْـمَة ربّهِ إلاّ الـضـالّونَ)[الحجر 56].

ســورة البـقـرة

هِيَ أطْوَلُ السُوَرِ المَدَنيَّةِ، ترتيبُهَا في المُصْحَفِ [2]، وَتَرْتيبُ نُزُولِهَـا [87] حيثُ نزلت قبل سورة الأنفال وبعد سورة المطففين، وَعَدَدُ آيَاتِهَا [286] آيَة.

إنّ بداية سورة البقرة وخاصّةً الصفحة المُقابلة لسورة الفاتحة، تُحدّد صفات [المتّقين] الذين سيكونون هُم [المفلحون] يوم الحساب، والكَلِمَاتِ الأولى مِنْ كِتَابِ اللّهِ هيَ: (ذَلِـكَ الـكِـتَابُ لاَ رَيْـبَ فِـيـهِ) [البقرة 2 ]، نُلاحِظُ أنَّهُ قَالَ: (ذَلِـكَ الـكِـتَابُ)، وَلَمْ يَقُلْ: [هَـذا الكِتَابُ]، لأنَّ: (ذلِكَ) تُفيدُ البُعْـدَ، أيْ أنَّ: كِتَابَ القُرْآنِ الكريمِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ (لا رَيْبَ فِيهِ)، وَلَنْ يَسْتَطيعَ أحَدٌ إيجَادَ أيِّ رَيْبٍ فيهِ، حَتَّى في رَسْمِ كَلِمَاتِهِ كَكِتابٍ، بالرَغْمِ مِنْ تَنَوّعِ مَواضِيعِهِ في شَتّى المَجالاتِ كالتَشْريعِ وَالفَلَكِ وَالطبِّ وَالطبيعَةِ.

وتُعتبر سورة البقرة [مُلَخَّصَاً] لِكُلِّ القُرْآنِ الكَريمِ، لِذَلِكَ كَانَ الصَحَابَةُ الكِرامُ عليهم رضوان الله جميعاً، يَحْرِصُونَ عَلى حِفْظِهَا غَيْبَاً وَكَانُوا يُدْعَوْنَ: [أصْحابَ سُورَةِ البَقَرَةِ]، وَتَبْدَأُ السُّورَةُ بِبيَانِ سُبُلِ الهِدايَةِ [ الآيات مِنْ 1 إلى 8 ]، ( بَعْدَ أنْ وَرَدَ في سُورَةِ الفَاتِحَةِ آية: (اِهْدِنا الصِّراطَ المُسْتَقيمَ).

ثُمَّ تُوضِحُ السُّورَةُ أنَّهُ سَيَكُونُ هُناكَ مُنافِقُونَ يَتَظَاهَرونَ بالإيْمَانِ، وَأنَّ هُناكَ طَائِفَة إيْمَانُهَا ضَعيفٌ تُحَاوِلُ إقَامَةَ عَلاقَاتٍ سِرِيَّةٍ مِعَ هَؤلاَءِ المُنافِقِينَ [الآيات مِنْ 9 إلى 21]، وَأنَّ عَلى كُلِّ شَخْصٍ أنْ يَصِلَ بِمَعُونَةِ القُرْآنِ إلى رَبِّهِ، وَإذَا كَانَ يَتَّبِعُ غَيْرَ دِينِ القُرْآنِ، فَعَليْهِ أنْ يُقَارِنَ دِينَهُ مَعَ دِينِ القُرْآنِ، وَإذَا رَفَضَ المُقَارَنَةَ وَالحُجَّةَ وَقِياسَ صِدْقِ القُرْآنِ مَعَ صِدْقِ الكُتُبِ السَّماويَّةِ السَّابِقَةِ، فَلاَ مَفَرَّ مِنْ عَذَابِ النَارِ، فَلِمَاذَا يَخْلُقُونَ الأَعْذَارَ لِعَدَمِ قَبُولِ الحَلَقَةِ الأَخيرَةِ لِنِظَامِ الارْتِقَاءِ الإيْمَانيِّ [الآيات مِنْ 22 إلى 30]، ثُمَّ تذكر الحَلَقة الأولى مِنَ السِلْسِلَةِ وَهُوَ آدَمُ عليه السلام..

فالذينَ احْتَرَمُوا آدَمَ مَلاَئِكَةٌ، وَالذينَ لَمْ يَحْتَرِمُوه ُشَيَاطِينٌ [الآيات مِنْ 31 إلى 40 ]، وَأنَّ اللّهَ قَدْ أرْسَلَ رُسُلاً تَتْـرا، وَمِثَالُ مُوسى عليه السلام لَيْسَ بِبَعيدٍ، ثُمَّ تُفَنِّدُ السُورَةُ حُجَجَ وَجِدَالَ المنافقين عَلى تَحْويلِ القِبْلَةِ وَغَيْرِهَا، [ الآيات مِنْ 123إلى 153 ]، وَفي النِّصْفِ الثَّاني مِنَ السُّورَةِ تَتَوَضَّحُ جَميعُ الأَحْكَامِ وَالعِبادَاتِ الإسْلاَمِيَّةِ بدءاً مِنَ الآيَةِ 214: ( يَسْـأَلُـونَكَ ... يَسْـأَلُـونَكَ ... يَسْـأَلُـونَكَ)، ثُمَّ تُخْتَتَمُ السُورَةُ بِأفْضِلِ الأدْعِيَةِ.

استوقد ناراً



إنّ كلمة [استوقد] تختلف عن كلمة [أوقد]، فكلمة [أوقد] تُستخدم للنار المعروفة: (فَـأَوْقِـدْ لِـي يَا هَـامَـانُ عَـلـى الـطِـيْنِ) [القصص 38]، أمّـا كلمة [استوقد] فهي لنـار [الحقد والكراهية] للآخرين، وهذا يضع الجسم في حالَةِ [الحُموضَةِ] وَيُذْهِبُ الطاقَة للشخص والذين يُحيطون بـه، لذلك تقول الآية: (مَـثَلُـهُـمْ كَـمَـثَلِ الـذي اِسْـتَوْقَـدَ نَاراً فَلَـمَّـا أَضَـاءَتْ مَـا حَـوْلَـهُ ذَهَـبَ اللّـهُ بِنُورِهِـمْ) [البقرة 17]، ولم تقُل: [بنـوره].

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس









جـاعـل في الأرض خـليفة:

كَانَ الملائكَـةُ يُراقِبُـونَ مَـا يَجْري عَلى الأرض، دُونَ أيِّ سؤالٍ لِلخالِـقِ عَمّـا يَجْري فيهَـا، إلى أنْ: (قالَ ربُّكَ لِلـمَـلائِـكَـةِ إنّي جَـاعِـلٌ في الأَرْضِ خَـلـيفَةً) [البقرة 30] وكلمة [جَـاعِـلٌ] بِصِيغَةِ [فاعِـلْ]، للدلاَلَةِ على أنَّ الأمْرَ قَدْ أصْبَحَ واقِعَاً، فالخَليفَةُ مَوْجُودٌ فِعْـلاً وَيَحْتَاجُ فَقَطْ للتكليف، لِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ: سَـأجْعَلُ، أيْ: قاصِداً آدَمَ عليه السلام مِنْ بَيْنِ كُلِّ المخْلوقاتِ الأُخْرى عَلى الأرْضِ..

فَقَدِ اخْتَـارَ اللهُ آدَمَ اِخْتياراً مِنْ بَيْنِها: (إنَّ اللَّـهَ اصْـطَـفـى آدَمَ) [ آل عمران 33 ]، عِنْدَ ذَلِكَ اسْتَغْرَبَ الملائِكَةُ هَذا الاخْتِيَارَ: (قَالوا أَتَجْـعَـلُ فيهَـا مـَنْ يُفْسِـدُ فيهَـا وَيَسْـفِكُ الـدِّمَـاءَ) [ البقرة 30 ]، وكلمتا: [يُفْسِـدُ] و [يسفك] فعل مضارع يدل على الحاضر وليس على المستقبل، لأَنّهمْ كانوا يُراقِبونَ تَصَرّفاتِ آدَمَ وأولاده عَلى الأرْضِ مِنْ تَخريبٍ للبيئَـةِ، وَلَمْ يكُنِ الأمْرُ غيبيًا علَيهم لأنّـهُ لاَ يعْلَمُ الغَيْبَ إلاّ اللّـه سُبْحَانَهُ:

(وَعِـندَهُ مَـفَاتِحُ الـغَـيْبِ لاَ يَعْـلَـمُـهَـا إلاَّ هُـوَ) [الأنعام 59]، وَلأنَّ الفَسَادَ في الأرْضِ سَبَبُهُ الإنْسَانُ فَقـطْ: (ظَـهَـرَ الـفَسَادُ في الـبَرِّ والـبَحْـرِ بِمَـا كَـسَـبَتْ أَيْدي الـنَاسُ) [ الروم 41 ]، أيْ أنَّ ظُهورَ الفَسَـادِ في الأرْضِ تَـوافَقَ مَعْ ظُهُورِ الإنْسَـانِ عليْهَا.

ومعنى كلمة [خليفةً]، أيْ: يخلُفُ بعضه بعضاً، وليس خليفة لله سبحانه، لأنّ الله سبحانه ليس له خليفة.

علّم آدم الأسماء كلّهـا:

إنَّ أهَمَّ مَا نُقَابِلُ مِنَ المُفْرَداتِ اللّغَويَّةِ، هيَ: [الأسْـماءُ]، وَالتَسْـمِيَةُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ اعْتِباريّةٍ، فَيُمْكِنُنا إطْلاقُ أيِّ رَمْـزٍ أَوْ مُصْطَلَحٍ [ اسْم ] نُريْدُ عَلى عُنْصُـرٍ مَـا، مِثْلَ تَسْـمِيَةِ الأوْلادِ المَواليْد، وَمِنَ الأفْضَلِ أنْ يَدُلَّ الاسْـمُ على تَعْريْفِ المُسَـمّى، لِذَلِكَ يَجِبُ أنْ يُعَلَّـمَ الاسْمُ تَعْليْمـاً: (وَعَـلَّـمَ آدَمَ الأسْـمَـاءَ كُـلَّـهَـا) [ البقرة 30 ]، فَاللّـهُ سُبْحانَهُ قد [ عَلَّمَ ] وَلَيْسَ [ لَقَّنَ ] آدَمَ: [الإنْسانُ الأوَّلُ]

جَميعَ الأسْماءِ، لأنَّ الأسْـماءَ [فِطْرِيَّـةٌ] لَدى الإنْسَانِ، وَلَيْسَتْ مُكْتَسَبَةً، فاللّغَةُ مَوْجُودَة في الطَبيعَةِ وَلَوْ لَمْ يُوجَدُ الإنْسَانُ، فَكُلُّ طِفْلٍ وَمُنْذُ وِلاَدَتِهِ يَكُونُ مُزَوَّداً بمبادئ النَحْوِ العالميِّ، وَهَذَا مَا يَسْمَحُ لَهُ بِتَعَلُّمِ أيِّ لُغَـةٍ يَحْتَكُّ بِها في مُحيطِهِ الإنْسانيِّ، وَهَذِهِ المبادئ جُزْءٌ مِنَ [الطبيْعَةِ الإنْسانيَّةِ] التي تَنْتَقِلُ وِراثِيّاً مِنَ الآباءِ إلى الأبْناءِ: (وَاخْـتِلافُ ألْـسِـنَتِـكُـمْ وَألْـوانِـكُـمْ إنَّ في ذَلِـكَ لآيَاتٍ لِلْـعَـالِمِـيْن) [ الروم 22 ].

فالمَطْلُوبُ هُوَ إيْجادُ [نظريّة لُغَويّة] جديْدة تُضِيْفُ أسْماءً وَمعاني جديْدة، وَلِكُلِّ الأفعالِ اللغويّة، عِنْدَ ذَلِكَ نَجِدُ أنَّ اللّغَةَ العربيّةَ وَحْدها القادِرَة على اسْتيعابِ جَميعِ الأسْماءِ وَالمُصْطلحاتِ التي تَظْهَرُ مَعَ التَقَدُّمِ العِلميِّ الهائِلِ، وَهَذا ما أدْرَكَهُ بِوَعْيٍ شَاعِرُ النيلِ [حافِظ إبراهيم] قائِلاً باسمِ اللّغَةِ العربية:

فَكَيْفَ أَضِيْقُ اليَـوْمَ عَنْ وَصْفِ آلَـةٍ وَتَنْسِـيْقِ أسْـماءٍ لِمُخْتَـرعـَاتِ

دعـاء إبراهيم عليه السلام:

لَقَدْ كَانَ دُعَـاءُ أبينَـا إبراهيم عليه السلام: (رَبَّنَا وَابْعَـثْ فِيْهِـمْ رَسُـولاً مِـنْهُـمْ يَتْلُـو عَـلَـيْهِـمْ آيَاتِـكَ وَيُعَـلِّـمُـهُـمُ الـكِـتَابَ وَالـحِـكْـمَـة وَيُزَكِّـيْهِـمْ ) [ البقرة 129 ]، وَلكِنَّ اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ على هَذِهِ الأُمَّةِ: (لَـقَـدْ مَـنَّ اللّـهُ عَـلَـى الـمُـؤْمِـنينَ إذْ بَعَـثَ فِيهِـمْ رَسُـولاً مِـنْ أَنْفُسِـهِـمْ يَتْلُـو عَـلَـيْهِـمْ آيَاتِـهِ وَيُزَكِّـيْهِـمْ وَيُعَـلِّـمُـهُـمُ الـكِـتَابَ وَالـحِـكْـمَـةَ) [ آل عمران 164 ]، حَيْثُ نُلاحِظُ أنَّ اللّهَ اسْتَجابَ دُعَاء إبراهيمَ، لَكِنَّهُ جَعَلَ [التَزكِيَةَ] ثانيـاً.





كلّ هـذا واللـه أعْلم