6 فوائد عظيمة للزنجبيل

قليل من الأعشاب لديها إمكانات كبيرة في مجال الأدوية الطبيعية مثل الزنجبيل، فهو مفيد للصحة بشكل لا يصدق.



ويدعم العلم الحديث مزايا استهلاك الزنجبيل المنتظم، والتي تتراوح بين تقليل الالتهاب وتعزيز فقدان الوزن.

ما هو الزنجبيل ومكوناته؟

الزنجبيل، المعروف علميًا باسم Zingiber officinale، هو نبات مزهر يستخدم جذره أو جذعه الموجود تحت الأرض على نطاق واسع كتوابل وطب شعبي. مركبها الحيوي الرئيسي، جينجيرول، هو المسؤول عن العديد من خصائصه الطبية. فيما يلي بعض فوائد تناول الزنجبيل.

تقليل الالتهاب

يحتوي الزنجبيل على خصائص قوية مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بحالات مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

تخفيف الغثيان

لعدة قرون، تم استخدام الزنجبيل كعلاج للغثيان ودوار الحركة. ويعترف الخبراء الطبيون، بما في ذلك خبراء الطب في جون هوبكنز، بفعاليته في تخفيف الغثيان بعد العلاج لدى مرضى السرطان، وغالبًا ما يكون ذلك دون الآثار الجانبية للأدوية التقليدية المضادة للغثيان.

رفيق العلاج الكيميائي

غالبًا ما يعاني المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي من الغثيان المنهك كأثر جانبي. يشير بحث نُشر عام 2023 في مجلة Nutrients إلى أن مكملات الزنجبيل قد تقلل من حدوث القيء الحاد الناجم عن العلاج الكيميائي ويمكن أن تساعد في تخفيف هذا الانزعاج، مما يوفر الراحة لأولئك الذين يعانون بالفعل من قسوة علاج السرطان.

فقدان الوزن



تشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل يؤدي إلى انخفاض كبير في وزن الجسم، ونسبة الخصر إلى الورك، ونسبة الورك لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

مكافحة نزلات البرد

للزنجبيل تاريخ طويل في الاستخدام بمختلف أشكال الطب التقليدي والبديلـ

فقد تم استخدامه للمساعدة في محاربة الإنفلونزا ونزلات البرد.

تخفيض نسبة السكر في الدم



في مكافحة مرض السكري من النوع 2، يظهر الزنجبيل كحليف جيد. فقد أظهرت الدراسات

أن الاستهلاك اليومي لمسحوق الزنجبيل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ونسبة HbA1c، وهي علامة للتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل. هذه النتائج تبشر بالخير للأفراد الذين يديرون مرض السكري والمضاعفات المرتبطة به.





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