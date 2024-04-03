9 فائزات بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية

أعلن المكتب الثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن نتائج الدورة السادسة لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في الآداب والفنون للعام 2024، وسوف يتم تكريم الفائزات يوم 23 من شهر أبريل الجاري في قاعة الجواهر برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وفازت في مجال الشعر شقراء محمد مدخلي من المملكة العربية السعودية عن ديوان «صوت ذاهل كالحزن»، ولولوة جاسم الريس من دولة الإمارات العربية المتحدة عن ديوان «لآلئ منثورة»، وفي مجال الرواية فازت شريفة علي التوبية من سلطنة عمان عن رواية «البيرق سراة الجبل»، وجميلة عبدالله علي من الكويت عن رواية «حرب الزهور»، وفي مجال التأليف المسرحي فازت آمنة ربيع مبروك من سلطنة عمان عن مسرحية «روري»، ولولوة أحمد المنصوري من الإمارات العربية المتحدة عن مسرحية «المهد والماء»، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى كل من نجيبة محمد الرفاعي من الإمارات العربية المتحدة عن نص «الهائمون»، وحوراء علي الهميلي من المملكة العربية السعودية عن نص «تحدو فتربك ريح نجد»، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن الفائزة بالشخصية الثقافية للجائزة.

وتأتي الجائزة دعماً لإبداعات المرأة في الخليج العربي ورؤاها الفكرية في الموضوعات الثقافية والأدبية، وتعزيزاً لدور الأدب الروائي والشعري للمرأة في دول مجلس التعاون، ومساهمة فاعلة في إثراء الأدب الخليجي الحديث، إضافة إلى إذكاء روح التنافس الإيجابي في الإبداع الأدبي بين ذوي الخبرات والتجارب.

وقالت صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة «إن نسبة المشاركات في الجائزة في دورتها السادسة وصلت إلى 15 في المئة عن الدورة السابقة».

وقالت رئيس المكتب الثقافي بأن المنافسة في هذه الدورة كانت شديدة بين المبدعات المشاركات وهو ما اقتضى تخصيص جائزة جديدة اسمها «جائزة لجنة التحكيم» وهي خاصة بالأعمال المتميزة، لافتة إلى أنه سيتم تكريم شخصية نسائية خليجية لها مؤلفات وحضور ثقافي بارز.



وحول إضافة جائزة في مجال التأليف المسرحي ضمن حقول الجائزة، وتأجيل مجال الدراسات الأدبية لدورات مقبلة خلال تلك الدورة، أوضحت أن الهدف هو إتاحة الفرصة لأكثر من صنف أدبي للمشاركة وتحقيقاً للتنوع، حيث تستمر الجائزة في تغيير الأشكال الأدبية التي يتاح لها المشاركة في كل دورة، على أمل أن تحدث الجائزة حراكاً أدبياً ثقافياً مؤثراً.