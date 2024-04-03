«تريندز» يشارك في «باريس للكتاب» ويطلق مؤشراً دولياً بالفرنسية

يبدأ مركز تريندز للبحوث والاستشارات، جولة بحثية ثرية في فرنسا في الفترة من 10 إلى 17 أبريل الجاري يشارك خلالها، ولأول مرة، في معرض باريس الدولي للكتاب 2024، والذي يعد من أهم المعارض العالمية، حاملاً رسالة ورؤية بحثية تؤكد ريادته العالمية، ولعرض إصداراته المختلفة على قطاع جديد من الجمهور الناطق بالفرنسية.

كما يُدشن المركز تزامناً مع ذلك مكتب «تريندز باريس» (الافتراضي)، الأول أوروبياً والخامس عالمياً، ليكون جسراً معرفياً عالمياً في القارة الأوروبية، وتعزيزاً لحضوره الدولي وانتشاره.

وسيقوم «تريندز» بنشر باكورة أعماله الأصيلة باللغة الفرنسية على هامش المعرض، حيث سيُطلق باللغة الفرنسية مؤشراً هو الأول من نوعه في العالم، يقيس بأدوات بحثية مستوى نفوذ جماعة «الإخوان» في العالم، وذلك بالشراكة والتعاون مع جامعة مونتريال في كندا، والمنصة الجامعية لدراسة الإسلام «PLURIEL».

ويدشن المركز أيضاً أول كتاب من إصداراته باللغة الفرنسية بتأليف مشترك بين باحثي مركز «تريندز» وجامعة مونتريال.

ويعرض «تريندز» في جناحه رقم B29 عشرات العناوين من إصداراته البحثية المتنوعة، والمترجم بعضها إلى 15 لغة. كما سينظم المركز في جناحه جلسات ونقاشات حوارية تتناول مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمعرفة، أبرزها ندوة حول العلاقات الخليجية الأوروبية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز إن مشاركة «تريندز» ولأول مرة في معرض باريس الدولي للكتاب جاءت تأكيداً على ريادته في مجال البحوث والاستشارات، والتزامه بنشر المعرفة القائمة على البحث العلمي، واستشراف المستقبل بالمعرفة.

من جانبها أوضحت روضة المرزوقي، مدير إدارة التسويق والمعارض، أن «تريندز» سيشارك بحزمة من الإصدارات القيمة التي تتسم بالتنوع والثراء، وتستعرض قضايا وأزمات تستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن «باريس الدولي للكتاب» يعد من أضخم التظاهرات العالمية للثقافة، ويشكل حاضنة معرفية لعشرات الآلاف من المثقفين، والكُتَّاب والباحثين والناشرين.

بدورها قالت اليازية الحوسني، مديرة مكتب الاتصال الإعلامي في «تريندز» إن المركز يحرص من خلال مشاركته في معرض باريس الدولي للكتاب على التعرف على أفضل التجارب والممارسات في مجالات إنتاج المعرفة، إضافة إلى ما يتيحه من فرصة للاطلاع على تجارب الآخرين.