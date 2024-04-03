رداً على انتقادات كين..غوارديولا: هالاند أفضل لاعب في العالم

طالب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي باحترام النروجي إرلينغ هالاند "أفضل مهاجم في العالم"، بعد تعرّضه لانتقادات لاذعة من قبل اللاعب الإيرلندي السابق روي كين.

قال كين، القائد السابق لمانشستر يونايتد، لقناة سكاي سبورتس إن "المستوى العام" لهالاند "متواضع جداً" بما يشبه "لاعبي الدرجة الرابعة".

جاءت الانتقادات بعد الأداء الباهت لهالاند خلال تعادل سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة الماضية، من دون أهداف مع أرسنال الأحد في البرميرليغ.

ورغم غياب ابن الثالثة والعشرين لبعض فترات هذا الموسم بسبب الاصابة، يتصدّر هالاند ترتيب الهدافين في الدوري (18)، وذلك بعد احرازه لقب هداف الموسم الماضي اثر قدومه إلى النادي.

سجّل 52 هدفاً في مختلف المسابقات عندما رفع رجال غوارديولا ألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري والكأس في إنجلترا.

لم تعجب تصريحاته غوارديولا، معتبراً أن أي لوم على التعادل مع أرسنال يجب أن يتحمّله الفريق بأكمله "لا أتفق معه، على الاطلاق. هو أفضل مهاجم في العالم وساعدنا على الفوز بألقابنا الموسم الماضي. إرلينغ استثنائي".

تابع الثلاثاء في حديثه لصحافيين "عدم صناعة الفرص لا يعود سببه إلى إرلينغ. المزايا التي يتمتع بها لا تُصدّق".

أردف "كان يمكن أن يكون أفضل في بعض المباريات.. (أمام أرسنال) تعيّن علينا التواجد داخل الصندوق. بهذه الحالة كان إرلينغ سيحصل على مساحات إضافية. هذا يحصل في بعض الأحيان. إذا أردت تسجيل الأهداف اجلب المزيد من اللاعبين أمام مرمى الحارس الخصم، الأمور بهذه البساطة".

ويبتعد سيتي بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطة عن أرسنال الثاني، قبل استقبال استون فيلا الأربعاء في مباراته الثلاثين هذا الموسم في الدوري.

وعن التعليقات الصادرة من كين، أضاف لاعب الوسط السابق "أنا متفاجئ لصدورها (الانتقادات) من لاعبين سابقين. أفهم أن تصدر من صحافيين لأنهم لم يتواجدوا على الملعب من قبل، لكن من لاعبين سابقا فهذا يفاجئني".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز