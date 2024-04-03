اختتام الأنشطة الرمضانية بنادي الثقة للمعاقين بالشارقة

اختتمت أمس الثلاثاء فعاليات النشاط الرمضاني لنادي الثقة للمعاقين بالشارقة الذي أقيم خلال الفترة من 12 مارس الماضي حتى 2 أبريل الجاري وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وتنوعت الأنشطة الرياضية لنادي الثقة للمعاقين ما بين أنشطة رياضية وثقافية ومجتمعية، وشملت كرة القدم والسلة والطائرة وتنس الطاولة والريشة الطائرة.

كما تضمنت الأنشطة مسابقات لحفظ القرآن الكريم ومحاضرات توعية ومسابقة في الرسم والأعمال اليدوية بجانب الإفطار الجماعي لأعضاء النادي وذويهم.

شهد حفل الختام وتكريم الفائزين الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وعبد الغفور علي الرئيس عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للنادي إلى جانب مدربي ومشرفي البرنامج الرمضاني وأولياء الأمور.

وأشاد الدكتور طارق بن سلطان بن خادم بالنجاح الكبير للبرنامج الرمضاني لهذا العام لتنوعه، مؤكدا أن البرامج شهدت تطويرا وإبداعا عن الأعوام السابقة من تنوع للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والإبداعية مما أثمر عن مواهب جديدة سواء في المجال الرياضي أو الثقافي أو الفني.

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