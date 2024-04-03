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كلوب يقلل من وضع ليفربول كمرشح مفضل للتتويج بالدوري الإنجليزي

4/3/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


لا يهتم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، باعتبار فريقه المرشح الأوفر حظا للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وقبل 9 مراحل على نهاية البطولة، اعتلى ليفربول صدارة ترتيب المسابقة، التي غاب لقبها عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة، عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه برايتون، يوم الأحد الماضي، مستفيدا من تعادل مانشستر سيتي مع ضيفه أرسنال بدون أهداف في نفس اليوم.

لكن كلوب يدرك جيدا أنه من الممكن أن يتغير الوضع في أي لحظة خلال اللقاءات التي تقام في منتصف الأسبوع الحالي، وكذلك في مباريات نهاية الأسبوع.

وصرح كلوب قبل لقاء ليفربول مع ضيفه شيفيلد يونايتد (المتواضع)، غدا الخميس "من الواضح أننا لم نحسم أي شيء. ما نفكر فيه فقط هو مباراتنا القادمة".

وأضاف كلوب "أنا متأكد تماما عندما خسرنا أمام أرسنال (في 4 فبراير الماضي) لم نكن مرشحين للفوز بالبطولة - ربما على حق - لكنني لا أعرف ولا أهتم بالوضع الحالي".

وأوضح مدرب ليفربول في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أحد أهم الأشياء التي يجب تجاوزها خلال هذه الفترة هو تجاهل (الفوضى) الخارجية التي تصعد وتهبط وتؤثر على اللاعبين عاطفيا".

وشدد كلوب "ينبغي علينا أن نتحلى بالاحترافية، ونكون عاطفيين ولكن بالطريقة الصحيحة، وأن نحاول تطوير مستوانا، ونلعب أفضل كرة قدم يمكننا لعبها، ثم دعونا نرى ما هي النتيجة".

وأكد كلوب في نهاية حديثه "لا توجد ضمانات، هناك فقط فرص. كلما كانت الفرصة واضحة، كلما زادت احتمالية اغتنامها".

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