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المحترفين الإماراتية تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في مارس

4/3/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر مارس، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب: مؤنس دبور لاعب شباب الأهلي، وفابيو ليما لاعب الوصل، ومهدي قائدي لاعب اتحاد كلباء، وآلان ماركيز لاعب الوحدة وإليخاندرو روميرو لاعب العين.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، فيتواجد: خالد عيسى حارس العين، وخالد السناني حارس الوصل وعادل الحوسني حارس الشارقة.

ويتنافس على جائزة أفضل مدير فني ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، وميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل وألفريد شرودر مدرب النصر.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداء من اليوم الساعة الثانية ظهرا، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

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