كلوب لا ينوي مشاهدة أرسنال وسيتي الليلة حتى لا ترتفع دقات قلبه!



ليس لدى يورجن كلوب مدرب ليفربول أي خطط لمشاهدة مباراتي أرسنال ومانشستر سيتي، المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء مع تقدم فريقه بفارق نقطتين في صدارة الترتيب مع تبقي تسع مباريات في أقرب السباقات تقاربا على اللقب منذ سنوات.

ويمكن لأي من منافسي ليفربول أن يحتل المركز الأول مؤقتا بعد الانتصار اليوم، على الرغم من أن ليفربول يمكنه بعد ذلك استعادة الصدارة عندما يستضيف شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير غدا الخميس.

وقال كلوب للصحفيين "لم أكن أعلم حتى أن (أرسنال وسيتي) سيلعبان الليلة.

"أتوقع منهما الفوز دائما. لذا، لا يتعلق الأمر بذلك بل نحن بحاجة للحصول على نقاطنا، نحتاج للفوز بمبارياتنا، لذلك أنا لست مهتما بصراحة.

"منذ سنوات، عندما شاهدت مباراة وأردت أن يفوز ليستر، لم يحدث ذلك، وكانت تلك آخر مرة فعلت ذلك.

"أنت تتعلم من الماضي، لذلك عندما يلعبون، لا يرتفع معدل ضربات القلب".

ويملك فريق كلوب 67 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يستضيف لوتون تاون، وبثلاث نقاط عن سيتي الذي يستضيف أستون فيلا.

في حين أن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا أمام شيفيلد يونايتد، الذي حقق ثلاثة انتصارات و15 نقطة فقط هذا الموسم، فقد رفض كلوب فكرة أنه قد يريح اللاعبين للتركيز على المواجهة ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في أولد ترافورد.

وأطاح يونايتد بليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 4-3 عقب مباراة مثيرة في دور الثمانية بعد وقت إضافي قبل أسبوعين.

وقال كلوب، الذي يعتزم الرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي "إذا كنت سأتحدث الآن عن مانشستر يونايتد، فأعتقد أن جمهورنا سيكون له الحق في الاعتقاد بأنني جلست لفترة طويلة بالفعل في منصبي (وأعرف المنافس جيدا). هذا غير منطقي.

"لا يمكنك لعب كرة القدم، ولا يمكنك الفوز بمباريات في عالم كرة القدم من خلال عدم احترام المنافس. لن يكون لدي أي فرصة للتأثير على مباراة مانشستر يونايتد في تلك اللحظة.

"سندفع باللاعبين المتاحين. شيفيلد يونايتد يستحق احترامنا الكامل وسيحصل على ذلك".

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