كسر بالضلع يمنع مستشار الأمن القومي الأمريكي من السفر

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أرجأ خططاً للسفر في ظل تعافيه من كسر في أحد أضلاعه.

وذكر جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الإصابة أثرت في قدرته على السفر.

وأضاف: «كان حادثاً بسيطاً وقع تلقائياً»، مؤكداً أنه «لم يكن سببه أي شخص، ولم يكن نتيجة عمل شرير».

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