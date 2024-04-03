كسر بالضلع يمنع مستشار الأمن القومي الأمريكي من السفر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أرجأ خططاً للسفر في ظل تعافيه من كسر في أحد أضلاعه.
وذكر جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الإصابة أثرت في قدرته على السفر.
وأضاف: «كان حادثاً بسيطاً وقع تلقائياً»، مؤكداً أنه «لم يكن سببه أي شخص، ولم يكن نتيجة عمل شرير».
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