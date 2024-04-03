عطل فني بطائرة بلينكن يؤخر مشاركته في اجتماع الناتو

تسبب عطل فني في طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، في باريس، في وصوله متأخراً إلى مقر اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث اضطر إلى مواصلة رحلته بالسيارة إلى بروكسل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن طائرة القوات الجوية الأمريكية، التي أقلَّت بلينكن إلى فرنسا أمس، واجهت مشكلة ميكانيكية.

وتوجَّه وفد بلينكن من باريس إلى مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية الحلف بعد مشكلة في طائرته الرسمية، وهي من طراز قديم لطائرة بوينغ 737 تم تعديلها للاستخدام الحكومي الرسمي.

وأجرى بلينكن، أمس، لقاءات مع مسؤولين فرنسيين، تناولت ضرورة دعم الحلفاء لأوكرانيا، والحاجة إلى منع اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكان هذا التأخير هو الأحدث في سلسلة تضمنت التأخر في زيورخ بعد ظهور بلينكن في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في يناير الماضي.

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