الأمم المتحدة تعلق نشاط الإغاثة ليلاً في قطاع غزة

الأمم المتحدة تعلق نشاط الإغاثة ليلاً في قطاع غزة
التاريخ
4/3/2024 3:00:26 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن المنظمة علقت الحركة في غزة ليلاً لمدة 48 ساعة على الأقل لتقييم المسائل الأمنية عقب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فريق مؤسسة المطبخ المركزي العالمي والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العاملين.
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