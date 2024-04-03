الأمم المتحدة تعلق نشاط الإغاثة ليلاً في قطاع غزة

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن المنظمة علقت الحركة في غزة ليلاً لمدة 48 ساعة على الأقل لتقييم المسائل الأمنية عقب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فريق مؤسسة المطبخ المركزي العالمي والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العاملين.

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