بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد مقتل عامل إغاثة في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الإسرائيلي لدى وارسو في أعقاب مقتل مواطن بولندي كان ضمن سبعة عمال إغاثة من منظمة "المطبخ المركزي العالمي: قتلتهم غارة جوية إسرائيلية.
وقال نائب وزير الخارجية البولندي أندريه سيجنا إنه سيتم مع السفير مناقشة "الوضع الجديد في العلاقات البولندية الإسرائيلية والمسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية".
كانت تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الإسرائيلي ياكوف ليفني بشأن الحادث أثارت قلقا في بولندا.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN03042024000110011019ID1108055778
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.