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بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد مقتل عامل إغاثة في غزة

4/3/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الإسرائيلي لدى وارسو في أعقاب مقتل مواطن بولندي كان ضمن سبعة عمال إغاثة من منظمة "المطبخ المركزي العالمي: قتلتهم غارة جوية إسرائيلية.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي أندريه سيجنا إنه سيتم مع السفير مناقشة "الوضع الجديد في العلاقات البولندية الإسرائيلية والمسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية".

كانت تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الإسرائيلي ياكوف ليفني بشأن الحادث أثارت قلقا في بولندا.



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