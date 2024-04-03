جامعة خليفة توفر منحاً أكاديمية لـ 90% من طلابها المحليين والدوليين

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا توفير منح أكاديمية لـ

90% من طلبتها المحليين والدوليين للاستفادة من برامجها الأكاديمية والبحثية، وتتلقى الجامعة طلبات التحاق الطلبة الجدد من كافة أنحاء العالم حتى 30 أبريل الجاري، الأمر الذي يعزز مكانتها كمساهم رئيس في التحول المتسارع الذي يشهده رأس المال البشري والفكري في دولة الإمارات.



من جهته قال الدكتور يوسف الحمادي، نائب رئيس أول للخدمات الأكاديمية وشؤون الطلبة ونائب رئيس مساعد للدراسات العُليا في جامعة خليفة: "نتيح بيئة التعلم الأكثر ملائمة مع ضمان توافر خياراتها الأكاديمية والبحثية ومِنَحِها الدراسية ذات الطراز العالمي، بجانب سهولة وصول المزيد من الطلبة إليها في المنطقة وعلى مستوى العالم، وبما يتوافق مع

توجيهات قيادات دولة الإمارات وأهداف رؤية الإمارات 2030 بشأن المساهمة في تطوير رأس المال البشري والفكري بالدولة.



وأشار إلى ان مبادرات جامعة خليفة تتسم بسعيها نحو إيجاد الحلول الأكثر تطورًا عبر البحث العلمي، وإتاحة منصة للتعلم لأكبر عدد من طلابها المحليين والدوليين، كما تسعى أيضًا بوصفها مؤسسة جامعية ذات تصنيفات مرموقة إلى توفير فرص تدريب مرنة للطلبة وفرص للعمل مع مجموعة واسعة من الصناعات التي تشمل قطاع الفضاء الناشئ والصناعات التعدينية في الألومنيوم والفولاذ وقطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية.

وأشار إلى ان الجامعة ترفد طلابها بمهارات تقنية ومعلومات نظرية تُمكِّنهم من تمثيل المشروعات البحثية في المؤتمرات الدولية الكبرى وتطبيق مجال واسع من المهارات التقنية وغير التقنية القابلة للتطبيق واللازمة لتحقيق النجاح في الحياة المهنية وريادة مختلف مؤسسات القطاع الصناعي والحكومي والخاص، كما يحظى العديد من الطلبة أيضًا بفرصة مواصلة الدراسات العليا والبحوث والحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه، والاستعداد على نحو جيد لبدء حياة مهنية ناجحة في الأنظمة الذكية وتطبيق التقنيات الرياضية والإحصائية على التعلم الآلي.





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