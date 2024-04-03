نجل ميسي يسجل هدفاً في النهائي ويمنح براعم إنتر ميامي لقباً غالياً (فيديو)



قاد تياغو ميسي، نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي الأمريكي تحت 12 عاما، للتتويج بكأس "عيد الفصح" الدولية، بعدما سجل هدفا في المباراة النهائية.

ونظمت البطولة في مدينة كيسيمي بولاية فلوريدا، بمشاركة أكثر من 300 فريق بينهم 30 فريقا دوليا، والتقى نادي إنتر ميامي في النهائي مع فلوريدا كراز.

وسجل تياغو ميسي هدفا ليساهم في فوز فريقه على فلوريدا كراز برباعية دون رد ويمنحه لقب البطولة، وفقاً لروسيا اليوم.

وانضم تياغو ميسي إلى أكاديمية نادي إنتر ميامي بعد تعاقد الفريق الأمريكي مع والده في الصيف الماضي.

ويلعب في صفوف براعم نادي إنتر ميامي إلى جانب تياغو ميسي، كذلك بنجامين سواريز، نجل مهاجم برشلونة الأسبق لويس سواريز الذي انضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة للفريق لأول بنادي إنتر ميامي.

وسيتعين على تياغو وبنجامين بذل مجهود جبار للاقتراب من الإنجازات التي حققها والديهما، خاصة ليونيل ميسي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، ولقب كأس العالم إضافة إلى فوزه بجميع الألقاب الممكنة مع فريقه السابق برشلونة.

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