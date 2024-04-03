تعطل خدمة واتساب في بعض مناطق العالم



توقفت خدمة التراسل الفوري "واتساب" التابعة لشركة "ميتا" في أجزاء من العالم، حيث يعاني مستخدمو التطبيق من عدم القدرة على إرسال أو استلام أي رسائل فورية. ويبدو أن الخدمة قد توقفت عن العمل في نحو العاشرة بتوقيت الإمارات.

وتتعرض خدمة واتساب لأعطال بين فينة وأخرى، سرعان ما تعالجها الشركة.