Wednesday, 03 April 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعطل خدمة واتساب في بعض مناطق العالم

4/3/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


توقفت خدمة التراسل الفوري "واتساب" التابعة لشركة "ميتا" في أجزاء من العالم، حيث يعاني مستخدمو التطبيق من عدم القدرة على إرسال أو استلام أي رسائل فورية. ويبدو أن الخدمة قد توقفت عن العمل في نحو العاشرة بتوقيت الإمارات.

وتتعرض خدمة واتساب لأعطال بين فينة وأخرى، سرعان ما تعالجها الشركة.

MENAFN03042024000110011019ID1108055773

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث