تعطل خدمة واتساب في بعض مناطق العالم
التاريخ
4/3/2024 3:00:25 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
توقفت خدمة التراسل الفوري "واتساب" التابعة لشركة "ميتا" في أجزاء من العالم، حيث يعاني مستخدمو التطبيق من عدم القدرة على إرسال أو استلام أي رسائل فورية. ويبدو أن الخدمة قد توقفت عن العمل في نحو العاشرة بتوقيت الإمارات.
وتتعرض خدمة واتساب لأعطال بين فينة وأخرى، سرعان ما تعالجها الشركة.
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