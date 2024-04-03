طرق دبي تعلن عن استحداث سيناريو جديد لتشغيل القطارات على الخط الأحمر للمترو

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة كيوليس إم إتش آي (مشغل مترو وترام دبي)، عن استحداث سيناريو جديد لتشغيل القطارات على الخط الأحمر للمترو، لتوفير رحلات مباشرة من محطة سنتر بوينت إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة ومحطة إكسبو 2020 دون الحاجة للتحويل بين القطارات في محطة جبل علي، بالإضافة إلى اجراء تحسينات على الجدول الزمني للمترو اعتبارا من 15 أبريل الجاري.

يعدّ هذا الإجراء جزءاً أساسياً من التزام هيئة الطرق والمواصلات بالارتقاء بجداول الرحلات، ودقة المواعيد، وكفاءة التشغيل، مع الأخذ بالاعتبار تحسين تجربة التنقل اليومي لمستخدمي وسائل النقل العام.

ويشمل تطوير الخدمة تعديلاً جوهرياً في آلية تشغيل الخط الأحمر لمترو دبي من خلال تفعيل تشغيل القطارات بطريقة (تقاطع Y) مع الحفاظ على الدقة في المواعيد خلال أوقات الذروة. وتجدر الإشارة إلى أن تقاطع Y هو مصطلح مستخدمٌ على نطاق دولي في عمليات تشغيل القطارات تعمل من خلاله القطارات بالتناوب.

ويتضمن هذا التطوير توفير رحلات مباشرة من محطة سنتر بوينت إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة ومحطة إكسبو 2020 دون الحاجة للتحويل بين القطارات في محطة جبل علي. وبالمثل، ستنتهي الرحلات القادمة من محطة إكسبو 2020 ومحطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة في سنتر بوينت، ما يسهل عملية التنقل للجميع.

وأكد حسن المطوع، مدير إدارة تشغيل القطارات في هيئة الطرق والمواصلات أن هذه التحسينات جاءت بناءً على دراسات تشير إلى ارتفاع مستمر في عدد ركاب الخط الأحمر للمترو، جيث تُظهِرُ هذه التحديثات التزام الهيئة بتحسين تجربة الرحلات في وسائل النقل العام.

وقال المطوع: "لن يحتاج الركاب بعد الآن إلى تبديل أو تحويل القطارات في محطة مترو جبل علي، ويمكن الآن للركاب المتجهين إلى المحطات من ابن بطوطة الى الإمارات العربية المتحدة للصرافة الاستفادة من توفر الرحلات المباشرة، في حين يمكن للركاب المتجهين إلى المحطات من الحدائق إلى إكسبو 2020 الصعود مباشرة إلى قطار يوصلهم إلى وجهتهم بكل سهولة.



وأضاف: " سيتم عرض معلومات المحطة النهائية بشكل بارز على شاشات المعلومات الرقمية للركاب على الأرصفة كما سيتم الإعلان عنها في النظام الصوتي عند وصول القطارات لتوفير المزيد من الراحة للركاب." وسيتم توفير المزيد من الموظفين لتوجيه وارشاد الركاب قبل وبعد التنفيذ لبضعة أسابيع.

وأكد المطوع على الفوائد المتعددة لهذه المبادرة، قائلاً: " ستساهم هذه المبادرة في تقليل الازدحام في المحطات وأوقات الانتظار، وبالتالي تحسين تجربة الركاب وستؤدي كذلك إلى توفير في استهلاك الطاقة بسبب تقليل عدد الكيلومترات التي تقطعها القطارات، وانخفاض استهلاك الطاقة أثناء التشغيل، واستخدام عدد القطارات المطلوبة بكفاءة لتشغيل الجدول الزمني الجديد.

واختتم مدير إدارة تشغيل القطارات في هيئة الطرق والمواصلات حديثه، قائلاً: " تمثل هذه التحسينات تطوراً في مستوى الخدمة للذين يستخدمون الخط الأحمر لمترو دبي، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في تقديم خدمات

راقية

في مجال النقل العام. ونحن واثقون من أن آثار هذه التحسينات لن تقتصر على تلبية توقعات الركاب فحسب، بل تمثل علامة فارقة أخرى في رحلة دبي نحو الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام."





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز