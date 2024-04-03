حمدان بن محمد يأمر بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين

أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين.، ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم في دبي، إضافة إلى صرف مكرمة مالية لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك جرياً على العادة السنوية لسموه تقديراً منه لجهودهم ودورهم المجتمعي في نشر رسالة الإسلام السمحة، والارتقاء بالقيم والأخلاق ونشر قيم التسامح التي تتسم بها دولة الإمارات العربية المتحدة.





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