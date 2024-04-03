حمدان بن محمد يأمر بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين.، ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم في دبي، إضافة إلى صرف مكرمة مالية لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك جرياً على العادة السنوية لسموه تقديراً منه لجهودهم ودورهم المجتمعي في نشر رسالة الإسلام السمحة، والارتقاء بالقيم والأخلاق ونشر قيم التسامح التي تتسم بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
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