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خالد بن محمد بن زايد يستقبل حمدان بن محمد ويؤكدان أهمية تعزيز الترابط المجتمعي وترسيخ قيم الخير والعطاء

4/3/2024 3:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم في قصر البطين، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث تبادل سموهما الأحاديث الأخوية الودية حول أهمية تعزيز أواصر الترابط المجتمعي وترسيخ قيم الخير والعطاء التي تُميّز المجتمع الإماراتي خلال هذا الشهر الفضيل.

ودعا سموهما والحضور، الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والعافية وأن يُديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار ودوام الرخاء والازدهار، في ظلّ القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وأدّى سموهما صلاة المغرب إلى جانب الشيوخ وجموع الحضور والمهنئين، كما حضر الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، داعين المولى تعالى أن يديم هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات العربية المتحدة بالخير والرفاه، قيادةً وشعباً، وعلى الأمة العربية والإسلامية باليُمن والبركات.

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