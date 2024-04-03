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مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في يوسف بن سليطين

4/3/2024 3:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية،
واجب العزاء
في يوسف سالم بن سليطين، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.

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