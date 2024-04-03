مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في يوسف بن سليطين
التاريخ
4/3/2024 3:00:24 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية،
واجب العزاء
في يوسف سالم بن سليطين، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.
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