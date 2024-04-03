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معدل التضخم في تركيا يرتفع إلى 68,5 % في مارس

4/3/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 68.5 بالمئة في مارس، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات.

وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم على أساس شهري بلغ 3.16
بالمئة متراجعاً من 4.53 بالمئة في فبراير و6.7 بالمئة في يناير، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب وارتفاع الأسعار في بداية العام.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 69.1 بالمئة في مارس، بارتفاع شهري قدره 3.5 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 43.75 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.

وفاجأ البنك المركزي، في إطار دورة تشديد نقدي قوية منذ يونيو، المحللين عندما رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي بسبب ما سماه تدهور توقعات التضخم.

وبعد وقت قصير من صدور البيانات، قال وزير المالية محمد شيمشك، إن التشديد النقدي والمالي الأخير سيساعد في تثبيت توقعات التضخم ودعم تباطؤ التضخم.

وقال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي «سنفعل كل ما هو مطلوب حتى نحقق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار، وهو أولويتنا الرئيسية».

وقدر خبراء الاقتصاد المستقلون في مجموعة أبحاث التضخم، أن معدل التضخم بلغ 124,63% خلال 12 شهراً في مارس، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 5,68% خلال شهر.

وشمل ارتفاع الأسعار مدفوعاً بالانخفاض شبه المستمر في قيمة الليرة التركية، خصوصاً التعليم (+140,1%) والصحة (+80,25%) والنقل (+79,9%) والمنتجات الغذائية (+70,4%).

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