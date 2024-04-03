الذهب يستقر بعد ارتفاعات قياسية مدفوعة بالبحث عن ملاذ آمن

هدأت أسعار الذهب بعد ارتفاعات قياسية أخرى اليوم الأربعاء إذ يدفع تزايد التوتر في الشرق الأوسط والآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2272.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1211 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2288.09 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وعزا محللون التراجع الطفيف في أسعار الذهب إلى ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2293.20 دولارا.

وساهمت عمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات على الملاذات الآمنة وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية في زيادة مكاسب الذهب بنحو عشرة بالمئة منذ بداية العام.

وقال صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الثلاثاء إنهم يعتقدون أنه سيكون من "المعقول" خفض أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات هذا العام، على الرغم من أن البيانات الاقتصادية القوية في الآونة الأخيرة أثارت شكوك المستثمرين حول هذه النتيجة.

ويترقب المستثمرون حاليا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بحثا عن إشارات على موعد أول خفض لسعر الفائدة.

ويميل الذهب إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، والتي تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 26.33 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 925.95 دولارا، واستقر البلاديوم عند 1003.50 دولار.