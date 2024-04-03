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البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية

4/3/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 40.361 مليار دولار في مارس من 35.311 مليار دولار في فبراير.

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