«أوبك+» تبقي على سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير

أقر المشاركون في الاجتماع الـ 53 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك+»، الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير.

وخلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الذي عقد عبر الاتصال المرئي اليوم، تمت مراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2024.

ونوهت اللجنة بالتزام دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بسياسات الإنتاج المتفق عليها.

ورحبت اللجنة بتعهد جمهورية العراق وجمهورية كازاخستان بتحقيق المطابقة الكاملة وتعويض فائض الإنتاج.

كما رحبت اللجنة أيضا بإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الربع الثاني من العام الجاري ستستند إلى الإنتاج بدلا من الصادرات.

وأشارت اللجنة إلى أن الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، ستقدم خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 30 أبريل 2024.

وستواصل اللجنة مراقبة مدى توافق تعديلات الإنتاج المقررة وتعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة في أوبك والدول المشاركة من خارج أوبك في أبريل 2023، والتعديلات اللاحقة في نوفمبر 2023 وفبراير 2024.

كما تواصل اللجنة تقييم ظروف السوق عن كثب، مشيرة إلى استعداد دول "أوبك+" لمعالجة تطورات السوق واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، بناء على التنسيق المتواصل بين أوبك والدول من خارجها.

جدير بالذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة في الأول من يونيو 2024.