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العاهل الأردني يؤكد ضرورة توفير الحماية للعاملين في منظمات الإغاثة في غزة

4/3/2024 2:39:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 3 - 4 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء ضرورة توفير الحماية للعاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناول الأوضاع الخطرة في غزة التي أسفرت مؤخرا عن مقتل أعضاء من فريق منظمة (المطبخ المركزي العالمي) خلال عملهم على إيصال مساعدات حيوية لأهالي القطاع.
وذكر البيان أن الملك عبدالله الثاني أكد خلال الاتصال أن الأردن مستمر ببذل قصارى جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بكل الطرق المتاحة إلى غزة بالتنسيق مع مختلف المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.
ودعا العاهل الأردني المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
بدوره أشاد غوتيريش بحسب البيان بدور الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بمختلف الوسائل المتاحة. (النهاية)

ع م ن / م ع ع




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