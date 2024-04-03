العاهل الأردني يؤكد ضرورة توفير الحماية للعاملين في منظمات الإغاثة في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 3 - 4 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء ضرورة توفير الحماية للعاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناول الأوضاع الخطرة في غزة التي أسفرت مؤخرا عن مقتل أعضاء من فريق منظمة (المطبخ المركزي العالمي) خلال عملهم على إيصال مساعدات حيوية لأهالي القطاع.
وذكر البيان أن الملك عبدالله الثاني أكد خلال الاتصال أن الأردن مستمر ببذل قصارى جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بكل الطرق المتاحة إلى غزة بالتنسيق مع مختلف المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.
ودعا العاهل الأردني المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
بدوره أشاد غوتيريش بحسب البيان بدور الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بمختلف الوسائل المتاحة. (النهاية)
ع م ن / م ع ع
MENAFN03042024000071011013ID1108055673
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