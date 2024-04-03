الرئيس الألماني يؤكد دعم برلين الكامل للحلف الأطلسي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 3 - 4 (كونا) -- أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الأربعاء دعم بلاده الكامل لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومواصلة الاستثمار في قدراته الدفاعية.
وقال شتاينماير في رسالة وجهها للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بمناسبة احتفال (ناتو) بالذكرى ال75 لتأسيسه إن برلين ستفي بمصداقية وبشكل دائم بدفع نسبة 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساهمة في نفقات الحلف.
وأكد شتاينماير في رسالته التي وزعها القصر الجمهوري الألماني على الصحفيين في برلين وجود "أسباب كثيرة" للقيام بذلك موضحا أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الدعم هو أن قوة الحلف الأطلسي وتماسكه أكثر أهمية حاليا من أي وقت مضى.
وأشار الرئيس الألماني في الوقت نفسه إلى أن هذا الدعم ليس له علاقة بالانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو المقبل أو بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المنتظر إجراؤها في نوفمبر القادم. (النهاية)
ع ن ج / م ع ع
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