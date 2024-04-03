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الرئيس الألماني يؤكد دعم برلين الكامل للحلف الأطلسي

4/3/2024 2:39:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 3 - 4 (كونا) -- أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الأربعاء دعم بلاده الكامل لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومواصلة الاستثمار في قدراته الدفاعية.
وقال شتاينماير في رسالة وجهها للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بمناسبة احتفال (ناتو) بالذكرى ال75 لتأسيسه إن برلين ستفي بمصداقية وبشكل دائم بدفع نسبة 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساهمة في نفقات الحلف.
وأكد شتاينماير في رسالته التي وزعها القصر الجمهوري الألماني على الصحفيين في برلين وجود "أسباب كثيرة" للقيام بذلك موضحا أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الدعم هو أن قوة الحلف الأطلسي وتماسكه أكثر أهمية حاليا من أي وقت مضى.
وأشار الرئيس الألماني في الوقت نفسه إلى أن هذا الدعم ليس له علاقة بالانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو المقبل أو بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المنتظر إجراؤها في نوفمبر القادم. (النهاية)

ع ن ج / م ع ع




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