إيطاليا: يتعين اختيار رئيسي المفوضية والمجلس الأوروبيين بالانتخاب الشعبي المباشر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 3 - 4 (كونا) -- أكد نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الحاجة إلى اختيار رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي "بالانتخاب الشعبي المباشر" من أجل "تعزيز ديمقراطية" مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في تصريح لتاياني نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.
وذكر تاياني أنه توجد حاجة لانتخاب رئيس للمفوضية الأوروبية ورئيس للمجلس الأوروبي من المواطنين بشكل مباشر مشيرا إلى أن "المبادرة التشريعية في الاتحاد الأوروبي يتولاها أشخاص لا ينتخبهم الشعب" ألا وهم أعضاء المفوضية الأوروبية.
وأضاف أنه "حتى لو كانت المفوضية تتكون من مسؤولين جيدين جدا فإنها تمثل خللا في تمثيل المؤسسات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي".
وقال تاياني "أنا أؤيد جراء إصلاحات أخرى كذلك مثل تشكيل هيئة تنفيذية احدة تمثل أوروبا برئيس واحد للمفوضية يتولى أيضا صلاحيات رئيس المجلس الأوروبي" وأن "يتم انتخابه مباشرة من المواطنين" باعتبار أن ذلك بجانب برلمان بصلاحيات أقوى يجعل أوروبا "أقرب من مواطنيها". (النهاية)
م ن / م ع ع
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