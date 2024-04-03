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إيطاليا: يتعين اختيار رئيسي المفوضية والمجلس الأوروبيين بالانتخاب الشعبي المباشر

4/3/2024 2:39:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 3 - 4 (كونا) -- أكد نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الحاجة إلى اختيار رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي "بالانتخاب الشعبي المباشر" من أجل "تعزيز ديمقراطية" مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في تصريح لتاياني نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.
وذكر تاياني أنه توجد حاجة لانتخاب رئيس للمفوضية الأوروبية ورئيس للمجلس الأوروبي من المواطنين بشكل مباشر مشيرا إلى أن "المبادرة التشريعية في الاتحاد الأوروبي يتولاها أشخاص لا ينتخبهم الشعب" ألا وهم أعضاء المفوضية الأوروبية.
وأضاف أنه "حتى لو كانت المفوضية تتكون من مسؤولين جيدين جدا فإنها تمثل خللا في تمثيل المؤسسات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي".
وقال تاياني "أنا أؤيد جراء إصلاحات أخرى كذلك مثل تشكيل هيئة تنفيذية احدة تمثل أوروبا برئيس واحد للمفوضية يتولى أيضا صلاحيات رئيس المجلس الأوروبي" وأن "يتم انتخابه مباشرة من المواطنين" باعتبار أن ذلك بجانب برلمان بصلاحيات أقوى يجعل أوروبا "أقرب من مواطنيها". (النهاية)

م ن / م ع ع




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