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رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي يقوم بزيارة تفقدية إلى مركز عمليات القوة البرية

4/3/2024 2:39:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 4 (كونا) -- قام رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق ركن بندر المزين اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية إلى مركز عمليات القوة البرية حيث كان في استقباله آمر (القوة) اللواء ركن خالد زايد وعدد من كبار الضباط القادة فيها.
وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان صحفي إن الفريق المزين استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل تم خلاله تبيان طبيعة المهام والواجبات الموكلة للقوة البرية في تنفيذها ومتابعتها والقدرة الاستيعابية للكوادر البشرية وصيانة واستدامة المنشآت العسكرية فيها.
وذكرت أن رئيس الأركان قد أشاد بما تقدمه القوة البرية من جهود مبذولة وما تقوم به من واجبات مناطة بها وما يتمتع به منتسبوها من قدرات ومهارات وإلمام تام في أداء العمل. (النهاية) ع ح ك / م ص ع

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