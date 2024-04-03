رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي يقوم بزيارة تفقدية إلى مركز عمليات القوة البرية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 4 (كونا) -- قام رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق ركن بندر المزين اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية إلى مركز عمليات القوة البرية حيث كان في استقباله آمر (القوة) اللواء ركن خالد زايد وعدد من كبار الضباط القادة فيها.
وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان صحفي إن الفريق المزين استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل تم خلاله تبيان طبيعة المهام والواجبات الموكلة للقوة البرية في تنفيذها ومتابعتها والقدرة الاستيعابية للكوادر البشرية وصيانة واستدامة المنشآت العسكرية فيها.
وذكرت أن رئيس الأركان قد أشاد بما تقدمه القوة البرية من جهود مبذولة وما تقوم به من واجبات مناطة بها وما يتمتع به منتسبوها من قدرات ومهارات وإلمام تام في أداء العمل. (النهاية) ع ح ك / م ص ع
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