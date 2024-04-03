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(بيت الزكاة): 14 موقعا لاستقبال زكاة الفطر العينية ما بين الـ25 و الـ29 من رمضان

4/3/2024 2:39:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 4 (كونا) -- أعلن بيت الزكاة الكويتي اليوم الأربعاء أنه سيستقبل زكاة الفطر العينية في 14 موقعا من مواقعه المنتشرة في البلاد وذلك خلال الفترة ما بين الـ25 والـ29 من شهر رمضان المبارك لهذا العام.
وقال المدير العام لبيت الزكاة بالإنابة الدكتور ماجد العازمي في تصريح صحفي إنه سيتم استقبال زكاة الفطر العينية في الفترة المسائية من الساعة الـ45ر8 حتى الـ30ر11 مساء.
وأوضح العازمي أن المراكز الإيرادية ستكون جاهزة لاستقبال زكاة الفطر في مقر مكتب التواصل مع كبار المتبرعين بمنطقة عبدالله السالم والمراكز الايرادية بالقرب من الجمعيات التعاونية في كل من مناطق الخالدية وقرطبة وصباح السالم ومشرف والروضة والشعب والعدان والقرين والعارضية والأندلس وفهد الأحمد وسعد العبدالله ومخزن السالمية.
وذكر أن المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو صاع من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتا يتقوت به موضحا أن الصاع كما أفتت به الهيئة الشرعية في بيت الزكاة (مكيال يتسع لما يعادل 5ر2 كيلوغرام من الأرز تقريبا).
وأشار العازمي إلى أن الهيئة الشرعية في بيت الزكاة أفتت بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمة الفطرة العينية التي تقدر في العام الحالي بدينار كويتي واحد عن كل فرد.
وبين أنه يمكن دفع زكاة الفطر النقدية عن طريق زيارة المراكز الإيرادية المنتشرة في مناطق البلاد بالقرب من الجمعيات التعاونية أو في مجمع الأفنيوز ومجمع 360 ومطار الكويت الدولي.
وأوضح أنه يمكن التبرع من خلال موقع بيت الزكاة الإلكتروني وتطبيق بيت الزكاة على الهواتف الذكية أو من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات مستخدمي الهواتف الذكية للبنوك كما يمكن التبرع عبر أجهزة السحب الآلي في كل من بيت التمويل وبنك بوبيان أو من خلال زيارة البنوك. (النهاية)

ع ظ / م ص ع


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