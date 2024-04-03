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(اونروا) تطلق نداء لجمع 5ر415 مليون دولار لدعم عملياتها في سوريا ولبنان والأردن

4/3/2024 2:39:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 3 - 4 (كونا) -- دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الأربعاء إلى جمع 5ر415 مليون دولار لدعم عملياتها التي تعاني "نقصا مزمنا في التمويل" في سوريا ولبنان والأردن.
جاء ذلك في نداء أطلقته الوكالة في بيروت حثت فيه شركاءها على مواصلة دعم لاجئي فلسطين في سوريا وأولئك الذين فروا إلى لبنان والأردن المجاورتين نتيجة الصراع المستمر في سوريا منذ 13 عاما.
وأشارت نائب مفوض (أونروا) العام للبرامج والشراكات ناتالي بوكلي إلى أنه رغم استحواذ غزة على معظم اهتمام الوكالة إلا أنه "لا ينبغي التغاضي عن الاحتياجات الإنسانية في مناطق العمليات الأخرى المتضررة من الأزمة".
وقالت بوكلي إن الوضع التمويلي العام لأونروا لا يزال "محفوفا بالمخاطر خاصة بالنظر إلى التحديات التي واجهتها الوكالة منذ بدء النزاع في غزة" مؤكدة أهمية دور الوكالة الذي هو "أكثر حيوية من أي وقت مضى".
وذكرت (أونروا) أنها ستواصل من خلال الأموال التي سيتم الحصول عليها بواسطة هذا النداء تقديم المساعدات النقدية والعينية الغذائية إلى جانب الرعاية الصحية والتعليم والتدريب التقني والمهني.
وأشار النداء إلى أن للوكالة برنامج معونة إنسانية طويل الأمد للتخفيف من آثار النزاع في سوريا على لاجئي فلسطين ولمعالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة لمئات الآلاف منهم المعرضين للمخاطر في لبنان والأردن.
وذكر أنه انخفض تمويل نداءات (أونروا) الطارئة لسوريا ولبنان والأردن خلال السنوات الأخيرة مع انخفاض كبير في التغطية وصل إلى 27 بالمئة فقط في عام 2023.
وبحسب (أونروا) تبلغ معدلات "الفقر" بين لاجئي فلسطين في لبنان حوالي 80 بالمئة إذ يعتمد ما لا يقل عن 168 ألف لاجئ من فلسطين في لبنان على الوكالة في التوزيع النقدي الطارئ والمتعدد الأغراض من أجل تحسين الأمن الغذائي وتغطية نفقات المعيشة الأساسية. (النهاية)

ا ي ب / م ع ع




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