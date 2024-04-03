الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار يجبر الكيان المحتل على إيقاف إطلاق النار

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 4 (كونا) -- دعت جامعة الدول العربية مجلس الأمن اليوم الأربعاء إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال الكيان الإسرائيلي المحتل لإيقاف إطلاق النار ولإدخال المساعدات الإنسانية وإجباره على إيقاف العدوان ضد الشعب الفلسطيني.جاء ذلك في قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي عقدت برئاسة موريتانيا (الرئيس الحالي للمجلس) بشأن بحث التحرك العربي والدولي لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي في ظل عدم انصياعه لقرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية.ودعا قرار الجامعة العربية إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان انصياع الكيان المحتل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.واعتبر القرار أن استمرار الكيان المحتل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة بما يشمل قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم رغم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أساس أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديدا واضحا وبالغا ومتفاقما للسلم والأمن الدوليين.وحذر القرار من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات العدوانية للكيان المحتل باجتياح وتدمير مدينة (رفح) الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 5ر1 مليون مواطن ونازح فلسطيني وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين إلى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة الأمر الذي يعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.ودان القرار تصدير الأسلحة والذخائر للكيان المحتل والتي يستخدمها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وقتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم.واعتبر أن استمرار تصدير هذه الأسلحة والذخائر للاحتلال شراكة معه في عدوانه على الشعب الفلسطيني.وشدد على الإدانة الشديدة لاستمرار ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال الإجرامية بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في غزة للمجاعة بقصد قتلهم والتدمير الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية والغذائية في القطاع.ودان القرار رفض الكيان المحتل الانصياع إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 لعام (2024) الذي يطالب ضمن أمور أخرى بإيقاف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان وقراري مجلس الأمن (2712 ) لعام (2023) و 2720 لعام (2023) اللذين طالبا ضمن أمور أخرى بالسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل موسع وأمن ودون عوائق.كما دان عدم التزام الاحتلال بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في الأمرين الصادرين عنها في 26 يناير و28 مارس الماضيين لإيقاف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم بصفتهم مجموعة محمية باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء القطاع بهدف منع جريمة الإبادة الجماعية وفي ضوء انتشار المجاعة في قطاع غزة.وأكد القرار الإدانة الشديدة للجرائم واسعة النطاق التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تستهدف التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم.ودان الاعتداءات العسكرية المتواصلة للاحتلال على جنوب لبنان والتي تسببت باستشهاد المدنيين من أطفال ونساء ومسنين وصحفيين ومسعفين إضافة إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية.وطالب بضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا العدوانية المعلنة للاحتلال بشن حرب واسعة على لبنان وإعادته إلى "العصر الحجري" والحمل على إنهاء احتلاله للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع (شبعا) وتلال (كفرشوبا) وخراج بلدة (الماري) والانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا وإيقاف الخروقات لسيادة لبنان برا وجوا وبحرا.كما دان الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية وأحدثها الاعتداء الذي استهدف مقر القنصلية الإيرانية في الأول من أبريل الجاري في انتهاك سافر لسيادة سوريا وسلامة أراضيها ولقواعد القانون الدولي واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والعلاقات القنصلية لعام 1963.وأكد القرار الوقوف إلى جانب سوريا في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.وأكد الإدانة الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي قافلة منظمة (المطبخ المركزي العالمي) في قطاع غزة رغم التنسيق المسبق مع جانب الاحتلال.

وحمل قرار الجامعة العربية الكيان الإسرائيلي المحتل كامل مسؤولية هذا التطور الخطر الذي يؤكد أن هذا هو نهج جيش الاحتلال الذي تسبب في مصرع عشرات الموظفين الأمميين والعاملين بالإغاثة والصحفيين والاطقم الطبية.

وأكد القرار ضرورة تنفيذ قرار (القمة العربية الإسلامية المشتركة الرياض 2023) لكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية برا وبحرا وجوا تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى كامل القطاع شماله وجنوبه بشكل فوري ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار.

كما شدد على ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل. ودعا القرار الدول الأعضاء المباشرة في تنفيذ ما جاء في قرار الدورة (161) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 8994 بشأن دعوة الدول الأعضاء إلى وضع قائمة المنظمات والمجموعات المتطرفة التابعة للاحتلال والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن "قائمة العار" للشخصيات التابعة للاحتلال التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن ذلك يأتي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية التي أنشأنها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.

وحث القرار المجتمع الدولي لاسيما الدول التي تدعم الاحتلال بالسلاح إلى تحمل مسؤولياتها في إعادة الاعمار وكذلك إنشاء صندوق دولي لرعاية قرابة 17 ألف طفل يتمي وتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال مبتوري الأطراف في أقرب الآجال.

وأكد دعم وتثمين جهود الجزائر (العضو العربي في مجلس الأمن) والجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما أكد دعم الجهود المشتركة المصرية - القطرية الرامية إلى التوصل إلى إيقاف إطلاق نار دائم وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة. وثمن التوجهات المتنامية بين دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين ودعوة دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى مباشرة الاعتراف بها وكذلك دعوة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين بصفة ذلك حقا مشروعا للشعب الفلسطيني ورافعة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. واستذكر قرار القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر الماضي بشأن دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهه تبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

وأعرب عن تأييده للخطوات التي تتخذها مصر "دفاعا عن أمنها القومي" والذي هو "جزء أساسي من الأمن القومي العربي".

وطلب القرار التحرك والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية لإغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين من الذين قتل آباؤهم وبترت أطرافهم نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على غزة بما يشمل إقامة الفعاليات وجمع التبرعات بالطرق المناسبة للإغاثة العاجلة لهؤلاء الأطفال.

وأكد ضرورة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أساس أن ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها ورفض حملات تحريض الكيان المحتل الممنهجة ضدها بهدف تقويض دورها.

ودعا جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها وفي هذا السياق التنويه بقرارات بعض تلك الدول إعادة تمويل الوكالة محذرا من أن إيقاف عمليات الوكالة في قطاع غزة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة. وطلب من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة بالخارج اتخاذ ما يرونه مناسبا لإبلاغ مضمون هذا القرار إلى الدول والمنظمات المعتمدين لديها.

وطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.

وأيدت تونس ما جاء في نص القرار باستثناء ما ورد فيه إشارة إلى حدود 4 يونيو 1967 وذلك تأسيسا على موقف تونس الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. (النهاية) م ف م / أ م س