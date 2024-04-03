الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار يجبر الكيان المحتل على إيقاف إطلاق النار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 4 (كونا) -- دعت جامعة الدول العربية مجلس الأمن اليوم الأربعاء إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال الكيان الإسرائيلي المحتل لإيقاف إطلاق النار ولإدخال المساعدات الإنسانية وإجباره على إيقاف العدوان ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي عقدت برئاسة موريتانيا (الرئيس الحالي للمجلس) بشأن بحث التحرك العربي والدولي لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي في ظل عدم انصياعه لقرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية.
ودعا قرار الجامعة العربية إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان انصياع الكيان المحتل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
واعتبر القرار أن استمرار الكيان المحتل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة بما يشمل قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم رغم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أساس أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديدا واضحا وبالغا ومتفاقما للسلم والأمن الدوليين.
وحذر القرار من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات العدوانية للكيان المحتل باجتياح وتدمير مدينة (رفح) الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 5ر1 مليون مواطن ونازح فلسطيني وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين إلى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة الأمر الذي يعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
ودان القرار تصدير الأسلحة والذخائر للكيان المحتل والتي يستخدمها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وقتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم.
واعتبر أن استمرار تصدير هذه الأسلحة والذخائر للاحتلال شراكة معه في عدوانه على الشعب الفلسطيني.
وشدد على الإدانة الشديدة لاستمرار ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال الإجرامية بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في غزة للمجاعة بقصد قتلهم والتدمير الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية والغذائية في القطاع.
ودان القرار رفض الكيان المحتل الانصياع إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 لعام (2024) الذي يطالب ضمن أمور أخرى بإيقاف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان وقراري مجلس الأمن (2712 ) لعام (2023) و 2720 لعام (2023) اللذين طالبا ضمن أمور أخرى بالسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل موسع وأمن ودون عوائق.
كما دان عدم التزام الاحتلال بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في الأمرين الصادرين عنها في 26 يناير و28 مارس الماضيين لإيقاف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم بصفتهم مجموعة محمية باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء القطاع بهدف منع جريمة الإبادة الجماعية وفي ضوء انتشار المجاعة في قطاع غزة.
وأكد القرار الإدانة الشديدة للجرائم واسعة النطاق التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تستهدف التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم.
ودان الاعتداءات العسكرية المتواصلة للاحتلال على جنوب لبنان والتي تسببت باستشهاد المدنيين من أطفال ونساء ومسنين وصحفيين ومسعفين إضافة إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية.
وطالب بضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا العدوانية المعلنة للاحتلال بشن حرب واسعة على لبنان وإعادته إلى "العصر الحجري" والحمل على إنهاء احتلاله للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع (شبعا) وتلال (كفرشوبا) وخراج بلدة (الماري) والانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا وإيقاف الخروقات لسيادة لبنان برا وجوا وبحرا.
كما دان الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية وأحدثها الاعتداء الذي استهدف مقر القنصلية الإيرانية في الأول من أبريل الجاري في انتهاك سافر لسيادة سوريا وسلامة أراضيها ولقواعد القانون الدولي واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والعلاقات القنصلية لعام 1963.
وأكد القرار الوقوف إلى جانب سوريا في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.
وأكد الإدانة الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي قافلة منظمة (المطبخ المركزي العالمي) في قطاع غزة رغم التنسيق المسبق مع جانب الاحتلال.
وحمل قرار الجامعة العربية الكيان الإسرائيلي المحتل كامل مسؤولية هذا التطور الخطر الذي يؤكد أن هذا هو نهج جيش الاحتلال الذي تسبب في مصرع عشرات الموظفين الأمميين والعاملين بالإغاثة والصحفيين والاطقم الطبية.
وأكد القرار ضرورة تنفيذ قرار (القمة العربية الإسلامية المشتركة الرياض 2023) لكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية برا وبحرا وجوا تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى كامل القطاع شماله وجنوبه بشكل فوري ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار.
كما شدد على ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل. ودعا القرار الدول الأعضاء المباشرة في تنفيذ ما جاء في قرار الدورة (161) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 8994 بشأن دعوة الدول الأعضاء إلى وضع قائمة المنظمات والمجموعات المتطرفة التابعة للاحتلال والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن "قائمة العار" للشخصيات التابعة للاحتلال التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن ذلك يأتي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية التي أنشأنها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.
وحث القرار المجتمع الدولي لاسيما الدول التي تدعم الاحتلال بالسلاح إلى تحمل مسؤولياتها في إعادة الاعمار وكذلك إنشاء صندوق دولي لرعاية قرابة 17 ألف طفل يتمي وتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال مبتوري الأطراف في أقرب الآجال.
وأكد دعم وتثمين جهود الجزائر (العضو العربي في مجلس الأمن) والجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما أكد دعم الجهود المشتركة المصرية - القطرية الرامية إلى التوصل إلى إيقاف إطلاق نار دائم وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة. وثمن التوجهات المتنامية بين دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين ودعوة دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى مباشرة الاعتراف بها وكذلك دعوة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين بصفة ذلك حقا مشروعا للشعب الفلسطيني ورافعة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. واستذكر قرار القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر الماضي بشأن دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهه تبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
وأعرب عن تأييده للخطوات التي تتخذها مصر "دفاعا عن أمنها القومي" والذي هو "جزء أساسي من الأمن القومي العربي".
وطلب القرار التحرك والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية لإغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين من الذين قتل آباؤهم وبترت أطرافهم نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على غزة بما يشمل إقامة الفعاليات وجمع التبرعات بالطرق المناسبة للإغاثة العاجلة لهؤلاء الأطفال.
وأكد ضرورة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أساس أن ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها ورفض حملات تحريض الكيان المحتل الممنهجة ضدها بهدف تقويض دورها.
ودعا جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها وفي هذا السياق التنويه بقرارات بعض تلك الدول إعادة تمويل الوكالة محذرا من أن إيقاف عمليات الوكالة في قطاع غزة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة. وطلب من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة بالخارج اتخاذ ما يرونه مناسبا لإبلاغ مضمون هذا القرار إلى الدول والمنظمات المعتمدين لديها.
وطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.
وأيدت تونس ما جاء في نص القرار باستثناء ما ورد فيه إشارة إلى حدود 4 يونيو 1967 وذلك تأسيسا على موقف تونس الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. (النهاية) م ف م / أ م س
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