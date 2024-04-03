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الجزائر تؤكد التزامها بالحفاظ على خفض إنتاجها النفطي حتى يونيو القادم

4/3/2024 2:39:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 3 ـ 4 (كونا) -- أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب اليوم الأربعاء التزام بلاده بالحفاظ على الخفض الطوعي والإضافي لإنتاجها من النفط حتى يونيو القادم.
جاء ذلك في تصريح لوزير الطاقة الجزائري عقب مشاركته في أعمال الاجتماع ال53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف (أوبك +) الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال عرقاب إنه "من خلال السعي إلى تعديل مستويات الإنتاج بشكل جماعي وفردي تمكنا تدريجيا من استعادة الظروف اللازمة لسوق نفط أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات".
وأضاف أن "الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة يتابعون باستمرار تطور أساسيات سوق النفط خلال الأشهر المقبلة كون الوضع الاقتصادي العالمي على المدى القريب لا يزال غير مؤكد حيث تتباين التوقعات بشكل كبير مع وجود فجوات كبيرة في النمو الاقتصادي من منطقة إلى أخرى".
وأشار إلى أن "حالة عدم اليقين هذه يمكن أن تؤثر على نمو الطلب العالمي على النفط رغم تزويد السوق بالإمدادات الكافية".
وشهد الاجتماع تأكيد دول تحالف (أوبك +) استعدادها لاتخاذ تدابير اضافية في أي وقت للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية بناء على التماسك القوي بين المنتجين من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المشاركة المنتجة للنفط من خارجها والمنضوية داخل هذا التحالف. (النهاية)

م ر / أ م س




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