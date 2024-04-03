الجزائر تؤكد التزامها بالحفاظ على خفض إنتاجها النفطي حتى يونيو القادم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 3 ـ 4 (كونا) -- أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب اليوم الأربعاء التزام بلاده بالحفاظ على الخفض الطوعي والإضافي لإنتاجها من النفط حتى يونيو القادم.
جاء ذلك في تصريح لوزير الطاقة الجزائري عقب مشاركته في أعمال الاجتماع ال53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف (أوبك +) الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال عرقاب إنه "من خلال السعي إلى تعديل مستويات الإنتاج بشكل جماعي وفردي تمكنا تدريجيا من استعادة الظروف اللازمة لسوق نفط أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات".
وأضاف أن "الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة يتابعون باستمرار تطور أساسيات سوق النفط خلال الأشهر المقبلة كون الوضع الاقتصادي العالمي على المدى القريب لا يزال غير مؤكد حيث تتباين التوقعات بشكل كبير مع وجود فجوات كبيرة في النمو الاقتصادي من منطقة إلى أخرى".
وأشار إلى أن "حالة عدم اليقين هذه يمكن أن تؤثر على نمو الطلب العالمي على النفط رغم تزويد السوق بالإمدادات الكافية".
وشهد الاجتماع تأكيد دول تحالف (أوبك +) استعدادها لاتخاذ تدابير اضافية في أي وقت للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية بناء على التماسك القوي بين المنتجين من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المشاركة المنتجة للنفط من خارجها والمنضوية داخل هذا التحالف. (النهاية)
م ر / أ م س
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