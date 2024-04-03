الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراء تحقيق يضمن محاسبة المسؤولين عن مقتل 7 من موظفي الإغاثة بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 3 - 4 (كونا) -- طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء الكيان الإسرائيلي المحتل بإجراء تحقيق شامل يضمن محاسبة المسؤولين عن مقتل سبعة موظفين إغاثة دوليين أثناء قيامهم بعملهم الإنساني وتوصيل مواد غذائية إلى قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل أعضاء دوليين من منظمة (المطبخ المركزي العالمي) الإنسانية وصفا فيه الهجوم بأنه "مروع".
ونقل البيان عن المسؤولين الأوروبيين تشديدهما على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الإنساني الدولي الخاص بحماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات موضحين أن عددا كبيرا من العاملين في المجال الإنساني فقدوا حياتهم منذ بداية الحرب في قطاع غزة.
ودعا البيان الاحتلال الإسرائيلي إلى "الوفاء بالتزامه" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين في قطاع غزة.
وأشاد الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه بالأعمال والمجهودات الإنسانية للأمم المتحدة التي "لا تقدر بثمن" وكذلك بجهود جميع الجهات الفاعلة لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وسط ظروف صعبة للغاية.
وتعرض فريق تابع لمنظمة (المطبخ المركزي العالمي) الإغاثية كان ينتقل في قافلة تضم سيارتين مدرعتين تحملان شعار المنظمة أمس الثلاثاء إلى قصف من قوات الكيان المحتل الإسرائيلي. (النهاية)
ح ت ص / م ع ا
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