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الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراء تحقيق يضمن محاسبة المسؤولين عن مقتل 7 من موظفي الإغاثة بغزة

4/3/2024 2:39:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 3 - 4 (كونا) -- طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء الكيان الإسرائيلي المحتل بإجراء تحقيق شامل يضمن محاسبة المسؤولين عن مقتل سبعة موظفين إغاثة دوليين أثناء قيامهم بعملهم الإنساني وتوصيل مواد غذائية إلى قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل أعضاء دوليين من منظمة (المطبخ المركزي العالمي) الإنسانية وصفا فيه الهجوم بأنه "مروع".
ونقل البيان عن المسؤولين الأوروبيين تشديدهما على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الإنساني الدولي الخاص بحماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات موضحين أن عددا كبيرا من العاملين في المجال الإنساني فقدوا حياتهم منذ بداية الحرب في قطاع غزة.
ودعا البيان الاحتلال الإسرائيلي إلى "الوفاء بالتزامه" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين في قطاع غزة.
وأشاد الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه بالأعمال والمجهودات الإنسانية للأمم المتحدة التي "لا تقدر بثمن" وكذلك بجهود جميع الجهات الفاعلة لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وسط ظروف صعبة للغاية.
وتعرض فريق تابع لمنظمة (المطبخ المركزي العالمي) الإغاثية كان ينتقل في قافلة تضم سيارتين مدرعتين تحملان شعار المنظمة أمس الثلاثاء إلى قصف من قوات الكيان المحتل الإسرائيلي. (النهاية)

ح ت ص / م ع ا




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