باحثان أمريكيان يشيدان بالتجربة البرلمانية الكويتية المتفردة في المنطقة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من يوسف التتان

الكويت - 3 - 4 (كونا) -- أشاد باحثان أمريكيان اليوم الأربعاء بالتجربة البرلمانية الكويتية وتفردها في المنطقة وتمثيلها الفعلي لأطياف الشعب الكويتي.

جاء ذلك في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارتهما البلاد لمتابعة انتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ18 (أمة 2024) المقررة يوم غد الخميس.

وقالت كبيرة الباحثين المقيمة في معهد دول الخليج العربية في العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتورة كريستين ديوان إن "دولة الكويت متفردة في المنطقة لأسباب عدة منها ديمقراطيتها وتمتع شعبها بحريات يضمنها الدستور وامتلاكها سلطة تشريعية".

وأضافت ديوان التي تحرص على زيارة الكويت منذ 20 عاما للاطلاع على تجربة البلاد الديمقراطية إن "ما يميز انتخابات مجلس الأمة شفافيتها العالية وشدة المنافسة فيها" لافتة إلى أن "السلطات التي يمنحها الدستور للمجلس تجعل أصوات المقترعين ثمينة وجميعها مميزات متفردة في المنطقة".

وأوضحت أنها قامت بزيارات متعددة إلى دولة الكويت صادفت محطات مهمة في التاريخ البرلماني مثل تصويت مجلس الأمة على الحقوق السياسية للمرأة وتمكن أربع مرشحات من نيل عضوية مجلس الأمة عام 2009 منوهة بثبات تقدم هذه التجربة الديموقراطية والسياسية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

من جانبه قال المساعد الأول في مجموعة برنامج الأمن الدولي واستبصار المخاطر في واشنطن وصانع الأفلام الوثائقية ليون شاهابيان إن وجوده هو وزملاؤه "جسر لتجربة الانتخابات" مبينا انه يفضل مقارنة التجربة الديموقراطية الكويتية بما يمكن ان تصبح عليه بدلا من مقارنتها بالدول المجاورة.

وقال ليون الذي دعي ضمن الوفد الإعلامي والأكاديمي من وزارة الإعلام لتغطية ومراقبة الانتخابات "أنا هنا لمشاهدة الديموقراطية" مبينا تطلعه ليوم غد لتبادل الحديث مع مختلف المشاركين في العرس الديموقراطي من مقترعين ومنظمين ولجان مختلفة.

وأوضح ان هذا الامر يقع في صلب هدف زيارته للاطلاع على الرؤى والأجواء لا سيما وان "المنطقة تمر بمرحلة حرجة وصراع قابل للتوسع".

واشار إلى دعوة الكويت ممثلة بوزارة الاعلام لوفد من شتى أرجاء العالم من صحفيين وكتاب وأعضاء فرق دولية لمراقبة الانتخابات معتبرا ان ذلك يدل على شفافية الانتخابات وسعيها إلى نقل تجربتها المميزة إلى ارجاء العالم.

وأشاد بتواصل ودعوة الوزارة للباحثين والمفكرين بالمنطقة لمشاهدة هذا الحدث "حيا" ولما له أثر إيجابي في تأصيل علاقات الكويت مع دول العالم خاصة المهتمة بالشؤون الديموقراطية.

وعن تجربته مع الشعب الكويتي في ارجاء العالم والولايات المتحدة بشكل خاص قال انه شعب يتميز برغبته الجامحة في العودة إلى دياره واستغلال ما اكتسبه من خبرة او التحصيل العلمي من أجل وطنه وذلك "لوجود شيء سحري في نمط وجودة الحياة في دولة الكويت".

ومن المقرر أن يقوم الوفد المكون من 57 صحفيا وكاتبا وباحثا بزيارة ميدانية لعدة مراكز للاقتراع في انتخابات مجلس الأمة 2024 في شتى أرجاء الكويت يوم غد الخميس.(النهاية) ي ت / خ ع م