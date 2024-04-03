باحثان أمريكيان يشيدان بالتجربة البرلمانية الكويتية المتفردة في المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من يوسف التتان
الكويت - 3 - 4 (كونا) -- أشاد باحثان أمريكيان اليوم الأربعاء بالتجربة البرلمانية الكويتية وتفردها في المنطقة وتمثيلها الفعلي لأطياف الشعب الكويتي.
جاء ذلك في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارتهما البلاد لمتابعة انتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ18 (أمة 2024) المقررة يوم غد الخميس.
وقالت كبيرة الباحثين المقيمة في معهد دول الخليج العربية في العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتورة كريستين ديوان إن "دولة الكويت متفردة في المنطقة لأسباب عدة منها ديمقراطيتها وتمتع شعبها بحريات يضمنها الدستور وامتلاكها سلطة تشريعية".
وأضافت ديوان التي تحرص على زيارة الكويت منذ 20 عاما للاطلاع على تجربة البلاد الديمقراطية إن "ما يميز انتخابات مجلس الأمة شفافيتها العالية وشدة المنافسة فيها" لافتة إلى أن "السلطات التي يمنحها الدستور للمجلس تجعل أصوات المقترعين ثمينة وجميعها مميزات متفردة في المنطقة".
وأوضحت أنها قامت بزيارات متعددة إلى دولة الكويت صادفت محطات مهمة في التاريخ البرلماني مثل تصويت مجلس الأمة على الحقوق السياسية للمرأة وتمكن أربع مرشحات من نيل عضوية مجلس الأمة عام 2009 منوهة بثبات تقدم هذه التجربة الديموقراطية والسياسية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
من جانبه قال المساعد الأول في مجموعة برنامج الأمن الدولي واستبصار المخاطر في واشنطن وصانع الأفلام الوثائقية ليون شاهابيان إن وجوده هو وزملاؤه "جسر لتجربة الانتخابات" مبينا انه يفضل مقارنة التجربة الديموقراطية الكويتية بما يمكن ان تصبح عليه بدلا من مقارنتها بالدول المجاورة.
وقال ليون الذي دعي ضمن الوفد الإعلامي والأكاديمي من وزارة الإعلام لتغطية ومراقبة الانتخابات "أنا هنا لمشاهدة الديموقراطية" مبينا تطلعه ليوم غد لتبادل الحديث مع مختلف المشاركين في العرس الديموقراطي من مقترعين ومنظمين ولجان مختلفة.
وأوضح ان هذا الامر يقع في صلب هدف زيارته للاطلاع على الرؤى والأجواء لا سيما وان "المنطقة تمر بمرحلة حرجة وصراع قابل للتوسع".
واشار إلى دعوة الكويت ممثلة بوزارة الاعلام لوفد من شتى أرجاء العالم من صحفيين وكتاب وأعضاء فرق دولية لمراقبة الانتخابات معتبرا ان ذلك يدل على شفافية الانتخابات وسعيها إلى نقل تجربتها المميزة إلى ارجاء العالم.
وأشاد بتواصل ودعوة الوزارة للباحثين والمفكرين بالمنطقة لمشاهدة هذا الحدث "حيا" ولما له أثر إيجابي في تأصيل علاقات الكويت مع دول العالم خاصة المهتمة بالشؤون الديموقراطية.
وعن تجربته مع الشعب الكويتي في ارجاء العالم والولايات المتحدة بشكل خاص قال انه شعب يتميز برغبته الجامحة في العودة إلى دياره واستغلال ما اكتسبه من خبرة او التحصيل العلمي من أجل وطنه وذلك "لوجود شيء سحري في نمط وجودة الحياة في دولة الكويت".
ومن المقرر أن يقوم الوفد المكون من 57 صحفيا وكاتبا وباحثا بزيارة ميدانية لعدة مراكز للاقتراع في انتخابات مجلس الأمة 2024 في شتى أرجاء الكويت يوم غد الخميس.(النهاية) ي ت / خ ع م
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