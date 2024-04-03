بلدية غرب إربد توقع اتفاقية لتزويد بلدية بني عبيد بـ 400 حاوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 3 نيسان (بترا)- وقعت بلدية بني عبيد في إربد اتفاقية مع بلدية غرب إربد لتزويدها بـ 400 حاوية نظافة جديدة من أجل توزيعها على مناطق بني عبيد كافة.
وقال رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، إن مصنع الحاويات سيجلب دخلا يقدر بربع مليون دينار سنويا من خلال بيع الحاويات للبلديات الأخرى، معتبرا أن المصنع أحد الإنجازات التي تحققت بعهد المجلس الحالي من خلال رفده بالفنيين والعمال والأدوات اللازمة بحيث تحولنا للإنتاج والاعتماد على الذات في توفير حاجتنا من الحاويات إضافة لبيعها كمصدر دخل دائم.
يذكر أن مصنع الحاويات المعدنية والخرسانية التابع لبلدية غرب إربد قد زود عددا من بلديات المملكة بالحاويات المعدنية والمظلات، وحاويات النفايات الصغيرة والكبيرة، وحجر الكندرين، حيث أصبح المصنع مقصداً لجميع بلديات المملكة نظراً لجودة المواد الأولية المستخدمة والأسعار التنافسية التي تقدمها بلدية غرب إربد لبلديات المملكة كافة.
--(بترا)
ا.ح/أز/ هـ ح
03/04/2024 21:22:29
MENAFN03042024000117011021ID1108055663
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