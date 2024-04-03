بلدية غرب إربد توقع اتفاقية لتزويد بلدية بني عبيد بـ 400 حاوية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 3 نيسان (بترا)- وقعت بلدية بني عبيد في إربد اتفاقية مع بلدية غرب إربد لتزويدها بـ 400 حاوية نظافة جديدة من أجل توزيعها على مناطق بني عبيد كافة.

وقال رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، إن مصنع الحاويات سيجلب دخلا يقدر بربع مليون دينار سنويا من خلال بيع الحاويات للبلديات الأخرى، معتبرا أن المصنع أحد الإنجازات التي تحققت بعهد المجلس الحالي من خلال رفده بالفنيين والعمال والأدوات اللازمة بحيث تحولنا للإنتاج والاعتماد على الذات في توفير حاجتنا من الحاويات إضافة لبيعها كمصدر دخل دائم.

يذكر أن مصنع الحاويات المعدنية والخرسانية التابع لبلدية غرب إربد قد زود عددا من بلديات المملكة بالحاويات المعدنية والمظلات، وحاويات النفايات الصغيرة والكبيرة، وحجر الكندرين، حيث أصبح المصنع مقصداً لجميع بلديات المملكة نظراً لجودة المواد الأولية المستخدمة والأسعار التنافسية التي تقدمها بلدية غرب إربد لبلديات المملكة كافة.

--(بترا)

ا.ح/أز/ هـ ح

03/04/2024 21:22:29

