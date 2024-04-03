Wednesday, 03 April 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدية غرب إربد توقع اتفاقية لتزويد بلدية بني عبيد بـ 400 حاوية

4/3/2024 2:39:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 3 نيسان (بترا)- وقعت بلدية بني عبيد في إربد اتفاقية مع بلدية غرب إربد لتزويدها بـ 400 حاوية نظافة جديدة من أجل توزيعها على مناطق بني عبيد كافة.
وقال رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، إن مصنع الحاويات سيجلب دخلا يقدر بربع مليون دينار سنويا من خلال بيع الحاويات للبلديات الأخرى، معتبرا أن المصنع أحد الإنجازات التي تحققت بعهد المجلس الحالي من خلال رفده بالفنيين والعمال والأدوات اللازمة بحيث تحولنا للإنتاج والاعتماد على الذات في توفير حاجتنا من الحاويات إضافة لبيعها كمصدر دخل دائم.
يذكر أن مصنع الحاويات المعدنية والخرسانية التابع لبلدية غرب إربد قد زود عددا من بلديات المملكة بالحاويات المعدنية والمظلات، وحاويات النفايات الصغيرة والكبيرة، وحجر الكندرين، حيث أصبح المصنع مقصداً لجميع بلديات المملكة نظراً لجودة المواد الأولية المستخدمة والأسعار التنافسية التي تقدمها بلدية غرب إربد لبلديات المملكة كافة.
--(بترا)
ا.ح/أز/ هـ ح
03/04/2024 21:22:29

MENAFN03042024000117011021ID1108055663

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث